Die Idee, im Zuge der Bauausstellung 2027 ein Projekt für Kleinglattbach zu entwickeln, ist in Vaihingen an der Enz vom Tisch. Vorrang hat die Gartenschau.









Vahingen an der Enz - In der Entscheidung steckte Zündstoff: So viel Zündstoff offenbar, dass Mitglieder von Bürger bewegen Vaihingen und SPD beantragten, geheim abzustimmen, weil sie Repressalien befürchteten, wenn ihr Votum bekannt wird – ein Antrag, der allerdings scheiterte. Zur Entscheidung stand die Frage an, auf welche Projekte die Stadt Vaihingen an der Enz in naher Zukunft und möglicherweise mit Fahrtwind von der Internationalen Bauausstellung 2027 Stadtregion Stuttgart (IBA) den Fokus legen will. Und anders als bei dem Ranking, in das ein vorausgegangener IBA-Bürgerdialog mündete, machte nicht die Idee eines klimaneutralen Wohnquartiers im Teilort Kleinglattbach das Rennen.