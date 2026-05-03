IBA’27 und Stadt am Fluss: Flanieren, chillen, radeln – Was sich bis 2027 an Stuttgarts Neckarufer ändert

Bisher fließt der Neckar vor allem vorbei an Stuttgart. Auf die neue Uferpromenade in Untertürkheim folgen weitere Änderungen in Bad Cannstatt, damit die Leute mehr vom Fluss haben.

Wo zwischen Hedelfingen und Mühlhausen hat die Stuttgarter Bevölkerung direkt etwas vom Neckar? Viele Bereiche wird man in der Landeshauptstadt nicht finden. Vor allem nicht dort, wo Menschen wohnen und arbeiten. Kein Wunder, dass das Thema „Stadt am Fluss“ seit Jahrzehnten diskutiert wird. In der Folge gab es viele Visionen, Ideen und Versprechungen, umgesetzt wurde leider wenig bis gar nichts.

Ärger in Bad Cannstatt: Projekte dauernd verschoben Nachdem seit vergangenem Jahr zumindest die Untertürkheimer ihre neue Uferpromenade genießen können, ärgern sich die Cannstatter darüber, dass die Umgestaltung des Hechtkopfs beim Sicherheitshafen wieder einmal verschoben wurde. Hier mussten in der Innenzone des Heilquellenschutzgebiets weitere Erkundungen des Baugrunds mit dem Amt für Umweltschutz abgestimmt und durchgeführt werden. Da die Stadt bekanntlich finanziell den Gürtel enger schnallen muss, wird das Projekt wohl auch noch abgespeckt.

Radfahrer und Passanten sind getrennt: So soll sich der Neckardamm zwischen König-Karls-Brücke und Berger Steg einmal präsentieren. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart , GDLA Gornik Denkel Landschaftsarchitektur

Was etwas Hoffnung macht: zumindest die Planungen für die Umsetzung von Alt-OB Fritz Kuhns „Neckarperlen“ werden weiter vorangetrieben. Vor allem in dem knapp einen Kilometer langen Bereich des Wasenufers zwischen der König-Karls-Brücke und der Daimler-Teststrecke. „Hier sollen in den kommenden Jahren eine großzügige Flaniermeile und Verweilmöglichkeiten, ein separat geführter Radweg, eine Flachwasserzone sowie eine attraktive Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe entstehen und so den Neckar wieder erlebbar machen“, sagte Thorsten Donn, Leiter des Amts für Stadtplanung und Wohnen, bei einem Vor-Ort-Termin. Die Vorstellung der Maßnahmen diente gleichzeitig als Auftakt für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung.

Was am „Kleinen Wasenufer“ und Berger Steg in Stuttgart geplant ist

Das Projekt wurde in vier Abschnitte gegliedert. Der erste betrifft den Bereich von der König-Karls-Brücke bis zum Berger Steg. Dann kommt das sogenannten „Kleine Wasenufer“ gefolgt von einer längeren Flachuferzone. Den Abschluss bildet dann der Bereich beim Campingplatz und der Teststrecke. In der Summe ein umfangreiches, komplexes und sehr teures Projekt, das der Gemeinderat vor zwei Jahren auf den Weg brachte.

Damals bekamen die Stadträtinnen und Stadträte Schnappatmung, als die Verwaltung das prognostizierte Preisschild mit mehr als 30 Millionen Euro bezifferte. Beim Projektbeschluss 2019 wurden noch 12,5 Millionen Euro genannt. Diese Kostensteigerung ist laut Stadtplanungsamt nicht nur der Entwicklung der Baupreise geschuldet, sondern auch dem vom Gemeinderat beschlossenen separaten Radweg.

Denn die Stadt musste der Entwicklung des Radverkehrs auf dem Dammweg Rechnung tragen. Die Zählstelle an der König-Karls-Brücke registriert jährlich mehr als eine Million Radfahrende, und auch an der Inselstraße in Untertürkheim wurde ein kontinuierlicher Zuwachs festgestellt. Da sich auf dem Neckardamm auch viele Spaziergänger und Jogger aufhalten, musste die Verwaltung neu planen und Rad- und Fußverkehr trennen. „Das erforderte Platz, der ist auf dem Damm jedoch nicht üppig“, so Donn, weshalb man in intensive Gespräche mit der städtischen Veranstaltungsgesellschaft gehen musste. „Schlussendlich stellte in.Stuttgart die nötigen Meter von ihrem Gelände zur Verfügung“, sagte Thorsten Donn.

Die Planungen sehen jetzt Folgendes vor: In Richtung Wasen entsteht ein bis zu vier Meter breiter Radweg, der durch einen etwa drei Meter breiten Grünstreifen von dem ebenfalls drei Meter breiten Fußgängerweg getrennt wird. In Richtung Neckar bleibt so noch Platz, um die Themen für die „Stadt am Fluss“ umsetzen zu können. Der vom BUND kritisierte Kahlschlag – 114 Bäume auf dem Damm müssen gefällt werden – findet zwar statt, allerdings gibt es mit 106 nahezu die gleiche Anzahl an Neupflanzungen.

Der Cannstatter Wasen liegt tiefer als der Neckarpegel

Zudem wurde die Planung in einzelnen Abschnitten angepasst, sodass ein Teil des Baumbestandes erhalten werden kann. Stützmauern zum Wasengelände und Spundwände am Neckar sollen dem Bauwerk die nötige Stabilität geben. Denn was viel nicht wissen: Der Wasen liegt tiefer als der Neckarpegel, und das Thema Hochwasserschutz spielt deshalb eine wichtige Rolle.

Am Berger Steg muss der Radverkehr um die Brücke herumgeführt werden. Foto: Uli Nagel

Einen Vorgeschmack auf das neue Neckarufer bekommt man bereits zum Ausstellungsjahr der IBA’27. Ein 75 Meter langer Abschnitt wird im Bereich der Schiffsanlegestelle beim Berger Stegs umgestaltet. „Die Maßnahme soll den Besuchern zeigen, wie durch minimale bauliche Eingriffe der Neckar in Stuttgart schrittweise für die Stadtgesellschaft erlebbar gemacht werden kann“, so Donn.

400 000 Euro für „Kleines Wasenufer“

Zentrale Maßnahmen sind hier eine neue Treppenanlage mit barrierefreier Rampe zwischen Dammkronenweg und unterem Uferbereich sowie Sitzmöglichkeiten. Ergänzend entsteht ein repräsentativer Ankunftsort für die im Sommer anlegenden Fahrgastschiffe. 400 000 Euro kostet das Projekt, wobei der Verband Region Stuttgart 140 000 Euro beisteuert. Was ebenfalls zur IBA bereits Premiere feiern soll: gleich neben dem „Kleinen Wasenufer“ soll das Kulturschiff von Rainer Guist fest vor Anker gehen.

Was fürs „Große Wasenufer“ in Stuttgart geplant ist

Auf das „Große Wasenufer“ müssen die Stuttgarter noch einige Jahre warten. Zwar soll die Baugenehmigung Anfang 2027 eingereicht werden, doch mit einem Startschuss ist aufgrund der Genehmigungsverfahren frühestens 2030 zu rechnen. Die Umsetzung soll laut Stadtplanungsamt drei Jahre in Anspruch nehmen. Doch dann wird sich das Neckarufer auf fast einem Kilometer Länge endlich von seiner besten Seite präsentieren.

Auch im Bereich beim Campingplatz und der Teststrecke, wo heute nichts stattfindet. Hier wird nicht nur die Anlegestelle für die Flusskreuzfahrtschiff gebaut, hier ist auch in Verbindung mit der geplanten Wasenquerung die Gastronomie vorgesehen.

Denn das neue Neckarufer ist nur ein Teil des Themas „Stadt am Fluss“ am Wasen. Bekanntlich entsteht auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal ein neues Wohn- und Gewerbequartier, in dem einmal bis zu 5000 Menschen leben und arbeiten werden. Um deren „Sehnsucht nach dem Neckar“ zu stillen, soll eine „Grüne Wasenquerung“ gebaut werden. Erste Ideen wurden bereits im Bezirksbeirat Bad Cannstatt vorgestellt. Wann diese Planungsansätze realisiert werden, steht jedoch noch nicht fest.