IBA’27 und Stadt am Fluss: Flanieren, chillen, radeln – Was sich bis 2027 am Neckarufer Stuttgart ändert

Bisher fließt der Neckar vor allem vorbei an Stuttgart. Auf die neue Uferpromenade in Untertürkheim folgen weitere Änderungen in Bad Cannstatt, damit die Leute mehr vom Fluss haben.
Wo zwischen Hedelfingen und Mühlhausen hat die Stuttgarter Bevölkerung direkt etwas vom Neckar? Viele Bereiche wird man in der Landeshauptstadt nicht finden. Vor allem nicht dort, wo Menschen wohnen und arbeiten. Kein Wunder, dass das Thema „Stadt am Fluss“ seit Jahrzehnten diskutiert wird. In der Folge gab es viele Visionen, Ideen und Versprechungen, umgesetzt wurde leider wenig bis gar nichts.