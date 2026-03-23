IBA’27 in Stuttgart: „Wir wollen jedes Projekt zeigen“ – Kaufhaus wird zu IBA-Zentrum

Nach einem aufwändigen Auswahlverfahren steht der Gewinner des Szenografie-Wettbewerbs für die zentrale Ausstellung der IBA’27 in der ehemaligen Galeria Kaufhof fest.
In knapp einem Jahr startet die IBA’27 in ihr Ausstellungsjahr. Nicht nur auf den IBA-Baustellen wird derzeit geackert, damit möglichst viel rechtzeitig wird, sondern auch in der ehemaligen Galeria Kaufhof an der Eberhardstraße wird Hand angelegt. Denn dort wird die zentrale Ausstellung stattfinden. Andreas Hofer, Intendant der IBA’27, beschreibt das gesamte Ausstellungskonzept folgendermaßen: „Wo etwas gebaut ist, zeigen wir es vor Ort. Und in der zentralen Ausstellung im Kaufhaus führen wir die Erkenntnisse des zehnjährigen Prozesses zusammen — mitsamt aller Projekte.“