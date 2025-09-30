Ian McEwan „Was wir wissen können“: Ian McEwan reist in die Zukunft

In seinem neuen Roman blickt der britische Erfolgsautor aus dem Jahr 2119 auf unsere Gegenwart – und auf das, was uns bevorsteht.
Normalerweise haben Dystopien eine eindeutige Blickrichtung: nach vorn. Sie malen aus, was kommt, wenn alles so weitergeht. Insofern wäre Ian McEwans neuer Roman „Was wir wissen können“ diesem Genre zugehörig. Denn er greift voraus in eine Welt, über die diverse Disruptionen hinweggefegt sind. Die Meeresspiegel sind angestiegen, „begrenzte Atomkriege“ haben das Fass zum Überlaufen gebracht; in den 2040er Jahren verschluckte eine gewaltige Überschwemmung die Küstengebiete Europas, Westafrikas und Nordamerikas und mit ihnen jede Menge großer Städte. Wo einmal die zusammenhängende Landfläche Großbritanniens war, ist eine nur noch über gefährliche Fährwege verbundene Archipellandschaft entstanden. Großrussland hat sich das darniederliegende Deutschland einverleibt, Nigeria ist die neue Supermacht. So weit, so dystopisch, was man eben so wissen kann, von heute aus betrachtet.