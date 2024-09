IAA Transportation: Bosch stellt Nutzfahrzeuggeschäft neu auf - E-Lkw im Fokus

1 Bosch will mit Wasserstoff- und Elektromotoren für Lkw wachsen. (Archivfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Jeden vierten Euro setzt Bosch bereits mit Teilen für Nutzfahrzeuge um. Künftig soll es noch mehr werden. Vor allem bei Elektro- und Wasserstoff-Trucks will der Zulieferer zulegen.











Link kopiert



Hannover - Der Zulieferer Bosch will sein Geschäft mit Nutzfahrzeugen ausbauen und stellt das Geschäftsfeld neu auf. Ab Januar 2025 werde der Bereich in einer neuen Geschäftseinheit gebündelt, kündigte das Unternehmen auf der Messe IAA Transportation in Hannover an. Auf das Segment entfällt den Angaben zufolge rund ein Viertel des Konzernumsatzes.