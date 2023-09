Beim Rundgang über die Münchner Mobilitätsmesse lassen sich eine Reihe von Kuriositäten entdecken. Eine kleine Reise zu den Hinguckern in Messehallen und Innenstadt.

Hinter all den glitzernden Pavillonfassaden der IAA-Aussteller verstecken sich auch die kleinen Perlen rund ums Automobil.

Diese Hingucker lassen sich noch bis zum Sonntag sowohl in den Münchner Messehallen als auch in der zur Präsentationsfläche umgewidmeten Münchner Innenstadt entdecken – neben all den unzähligen Neuheiten der Autoindustrie. Die Bilder zu einem Rundgang der Kuriositäten gibt es hier.

Auf der IAA präsentieren knapp 750 Unternehmen aus 38 Ländern bis Sonntag ihre Produkte. Themenschwerpunkte der Messe sind Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und nachhaltige Antriebe sowie die Digitalisierung. Erwartet werden bis Sonntag rund 700.000 Besucher und Besucherinnen auf dem Messegelände und auf Veranstaltungen in der Münchner Innenstadt.