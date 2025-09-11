IAA Mobility 2025: Trendthema Bidirektionales Laden im Fokus

Auf der IAA Mobility 2025 in München dreht sich alles um die Zukunft der Fortbewegung. Besonders im Fokus: das bidirektionale Laden, bei dem Fahrzeuge als flexible Stromspeicher genutzt werden können. Mit ersten Lösungen, etwa von BMW und Eon, wird aus der Vision nun Realität.
Die Auto-Welt blickt derzeit nach München. Unter dem Motto "It's All About Mobility" öffnete in der bayerischen Metropole am 9. September die IAA Mobility 2025 ihre Tore. Auf dem Programm stehen unter anderem auch große Trendthemen der E-Mobilität, wie zum Beispiel aktuell das bidirektionale Laden.