IAA-Gegner blockieren Straße: Münchner Polizei rückt mit Winkelschleifer an

1 Die Automesse IAA Mobility findet in München statt. Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Mehrere Menschen protestierten kurz vor Start gegen die Automesse. Einige kleben sich fest. Die Polizei muss mit einem Winkelschleifer anrücken.











Kurz vor der Eröffnung der Automesse IAA Mobility haben mehrere Klimaaktivisten eine Straße in München blockiert. Diese hätten sich teilweise festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte seien nun dabei, diese vom Asphalt zu lösen. Bei einer Frau komme dabei ein Winkelschleifer zum Einsatz. Die anderen Aktivisten hätten sich bereits von der Straße entfernt.