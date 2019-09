"I said YES!"

Ex-"GNTM"-Kandidatin Klaudia mit K und Fotograf Felipe Simon haben sich verlobt. Das gaben die beiden nun auf ihren Instagram-Kanälen bekannt - samt süßer Details.

"Klaudia mit K" Giez (23) und ihr Freund, der brasilianische Fotograf und Unternehmer Felipe Simon, haben sich verlobt. An ihrem 23. Geburtstag stellte er ihr die Frage aller Fragen, wie aus einem Videoclip deutlich wird, den die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin nun auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Demnach ist sie davon vollkommen überrascht worden. "Ich hatte keine Ahnung von gar nichts!"

Zu sehen ist in dem Clip auch, dass er sie mit verbundenen Augen in einen Keller-Club brachte. Dort hatten Freunde und Fans bereits gewartet. Und kaum hatte sie sich über diese Überraschung gefreut, ging es auch schon weiter.

Vor allen Gästen ging er vor ihr auf die Knie und hielt mit einem klassischen Verlobungsring um ihre Hand an. "Es ist passiert! Ich habe Klaudia gefragt, ob sie meine Frau werden will und sie hat Ja gesagt", fasste Felipe Simon das große Ereignis auf seinem Instagram-Account zusammen. "Und dann war Party angesagt", kommentierte die Braut in spe weiter. "Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich liebe dich über alles Felipe!"

In der 13. Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" (2018) wurde Klaudia mit K zwar nur Siebte, dennoch wurde der Publikumsliebling in der Finalshow mit dem Ehrenpreis "Best Personality" geehrt.