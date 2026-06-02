I Knew It, I Knew You : Taylor Swift veröffentlicht Song für Toy Story 5

Die Spekulationen der Swifties haben sich bestätigt: Taylor Swift steuert einen Originalsong zum kommenden Pixar-Film "Toy Story 5" bei. Der Track "I Knew It, I Knew You" erscheint noch diese Woche und markiert eine Rückkehr zu ihren Country-Wurzeln.
Die Spekulationen haben sich bestätigt: Taylor Swift (36) steuert einen Originalsong für den kommenden Pixar-Film "Toy Story 5" bei. Der Titel des neuen Songs lautet "I Knew It, I Knew You" und soll am 5. Juni auf allen Streaming-Plattformen erscheinen.