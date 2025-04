Am 28. April 2025 soll es mit der Pilotierungsphase des digitalen Fahrzeugscheins losgehen – die Registrierung war bereits ab dem 22. April möglich.

Der Andrang auf die neue i-Kfz-App, mit der sich Fahrzeugdokumente künftig digital verwalten lassen, war so groß, dass schon vor dem eigentlichen Startschuss der Testphase alle 2.500 Plätze vergeben wurden. „Wir sind überwältigt von der Nachfrage“, heißt es von offizieller Seite. Die Registrierung ist daher bereits geschlossen.

Was ist die i-Kfz-App?

Die i-Kfz-App ist eine neue Anwendung, die im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) gemeinsam vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und der Bundesdruckerei entwickelt wurde. Ziel ist es, den digitalen Fahrzeugschein als Alternative zum klassischen Papierdokument bereitzustellen – direkt auf dem Smartphone.

Die App ist Teil der bereits etablierten internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz), über die Bürgerinnen und Bürger seit Herbst 2023 ihre Fahrzeuge online an-, ab- und ummelden können. Nun folgt der nächste Schritt: die digitale Mitführungspflicht. Während der Pilotphase sollte das Papierdokument zwar weiterhin mitgeführt werden, doch schon bald soll es vollständig durch die App ersetzt werden.

Wer konnte sich zum Test registrieren?

Zur Teilnahme berechtigt waren volljährige Personen mit einem auf sie zugelassenen privaten Fahrzeug. Zusätzlich erforderlich waren ein Personalausweis mit eID-Funktion oder ein elektronischer Aufenthaltstitel, ein kompatibles Smartphone sowie hinterlegte private E-Mail-Adresse.

Auch wer selbst kein Fahrzeug besitzt, konnte teilnehmen – sofern eine Fahrzeughalterin oder ein Fahrzeughalter bereit war, den digitalen Fahrzeugschein über die App zu teilen. Dieses Teilen des Dokuments ist eine der zentralen Funktionen der App: Fahrzeugscheine können an beliebig viele Fahrerinnen und Fahrer – auch zeitlich befristet – weitergegeben werden.

Welche Schritte sind als nächstes geplant?

Die Pilotierungsphase startet offiziell am 28. April 2025. In dieser Zeit sollen die Teilnehmenden die App unter realen Bedingungen testen und Feedback zu Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit geben. Das gesammelte Nutzererlebnis wird in die Weiterentwicklung der App einfließen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase ist der öffentliche Roll-out im zweiten Halbjahr 2025 geplant. Dann wird die i-Kfz-App für alle Bürgerinnen und Bürger in den regulären App-Stores verfügbar sein – samt Unterstützung für iOS und Android.

Langfristig ist mehr geplant: Neben dem Fahrzeugschein soll perspektivisch auch der digitale Führerschein in die App integriert werden. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind bereits gelegt, und mit der EU-weiten Einführung der European Digital Identity Wallet (EUDI) bis spätestens 2030 könnte auch ein einheitlicher digitaler Führerschein für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger Realität werden.