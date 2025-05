Die US-Band Aerosmith knackt einen beeindruckenden Rekord. Ihr Hit "I Don't Want To Miss A Thing" wurde eine Milliarde Mal bei Spotify gestreamt.

Die US-Rockband Aerosmith darf sich über einen beeindruckenden Rekord freuen. Ihr Hit "I Don't Want To Miss A Thing", der Teil des Soundtracks zum Film "Armageddon - Das jüngste Gericht" aus dem Jahr 1998 ist, wurde inzwischen eine Milliarde Mal bei Spotify gestreamt.

Das gaben die Band und Frontman Steven Tyler (77) am Donnerstag mit gleichlautenden Social-Media-Posts bekannt. Zur simplen Nachricht veröffentlichten sie ein Foto, das einen strahlenden Tyler zusammen mit einem leicht lächelnden Aerosmith-Gitarristen Joe Perry (74) zeigt. Sie halten eine Tafel in die Kamera, auf der es verewigt ist: "In Anerkennung von 1.000.000.000 Streams".

Vergangenes Jahr beendeten Aerosmith die Bühnenkarriere

Immerhin ein kleiner Trost für die Fans. Denn im vergangenen August gab die 1970 in Boston gegründete Formation ihr Bühnenende auf Social Media bekannt. Der Sänger kämpfte seit September 2023 mit einer Kehlkopffraktur. Diese zwang die Gruppe nun, ihre zunächst pausierte Abschiedstournee vollständig abzusagen.

"Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Er hat monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war", würdigte die Band die Stimme ihres Frontmannes. Jedoch habe sich seine Situation auch mit medizinischer Hilfe nicht gebessert.

"Leider ist es klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist. Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen - als eine Band von Brüdern - uns von der Tourneebühne zurückzuziehen", teilten die US-Rocker ihren Rückzug aus dem Live-Geschäft mit. Ende September 2023 hatten die Musiker ihre "Peace Out: The Farewell Tour" wegen Tylers Stimmproblemen abgebrochen.

In dem Post ermutigten sie ihre Fans: "Spielt unsere Musik laut, jetzt und immer. Träumt weiter. Ihr habt unsere Träume wahr werden lassen." Dieser Bitte haben sie offenbar Folge geleistet.