Iñaki Godoy und Taz Skylar im Interview: One Piece-Stars enthüllen bewegendste Fan-Storys

"One Piece" Staffel zwei startet am 10. März auf Netflix. Iñaki Godoy und Taz Skylar sprechen im Doppelinterview über bewegendes Fan-Feedback, verraten Details zu ihren Stunts und zur Zusammenarbeit mit Manga-Legende Eiichiro Oda.

Am 10. März 2026 geht es auf Netflix weiter: "One Piece" kehrt mit acht neuen Folgen zurück, Ruffy und seine Strohhut-Crew setzen Kurs auf die Grandline - jenes sagenumwobene Meeresgebiet, in dem der legendäre Schatz One Piece verborgen sein soll. Anlässlich des Staffelstarts sprach spot on news mit Iñaki Godoy (22), der "Strohhut" Monkey D. Ruffy spielt, und Taz Skylar (30), der den Bordkoch Sanji verkörpert - über bewegendes Fan-Feedback, die Zusammenarbeit mit Manga-Schöpfer Eiichiro Oda (51) und die spektakulären Stunts.

Die Serie basiert auf Odas gleichnamiger Manga-Reihe, der meistverkauften Japans aller Zeiten, die seit 1997 erscheint. Die erste Staffel der Realserie von 2023 eroberte dabei nicht nur die Herzen eingefleischter Manga-Fans, sondern auch ein völlig neues Publikum. Godoy beschreibt das Feedback, das ihn am meisten bewegt: "Jedes Mal, wenn mir jemand sagt: 'One Piece hat mir durch eine sehr dunkle Phase geholfen', berührt mich das tief. Das ist wohl das beeindruckendste Feedback, das man als Schauspielerin oder Schauspieler bekommen kann - zu wissen, dass die eigene Arbeit jemandem wirklich geholfen hat."

"Blondine an Tisch 8"-Fieber: Fans cosplayen Sanjis Ausspruch

Auch Taz Skylar freut sich über eine besondere Fan-Resonanz. Eine Nebenszene, über die er selbst kaum nachgedacht hatte, wurde zum Running Gag in der Community: "In einer Szene spreche ich vor einem Kampf über 'die Blondine an Tisch 8'. Ich hätte nie gedacht, dass sich die Leute das merken würden - aber auf Conventions habe ich Fans gesehen, die sich als 'die Blondine an Tisch 8' verkleidet haben. Manche schreiben mir sogar Nachrichten mit diesem Satz. Das war wirklich überraschend!"

Beide Darsteller gehen mit der Lektüre der Vorlage sehr unterschiedlich um. Godoy hat bis zum Beginn des Dressrosa-Arcs gelesen und dann pausiert - "ich fühle mich gut informiert für meine Rolle und genieße 'One Piece' momentan einfach als Fan." Skylar dagegen kämpft mit dem schieren Umfang der Serie: "Ich bin bei Whole Cake Island stehen geblieben. Ich lese in meinem eigenen Tempo - manchmal springe ich ein bisschen hin und her, weil ich mich mit ADHS nicht immer gut auf längere Lesepassagen konzentrieren kann", erzählt er in dem Doppelinterview.

Eiichiro Oda am Set: Glücksbringer für die Crew

Was beide eint, ist die Wärme, mit der sie über Manga-Schöpfer Eiichiro Oda sprechen. Der japanische Zeichner besucht das Set in Kapstadt regelmäßig und ist als Executive Producer in die Serie eingebunden - eine Seltenheit im Adaptionsgeschäft. "Er ist ein unglaublich cooler Typ", sagt Godoy. "Oda vertraut uns, er glaubt an uns und unterstützt uns, wo er kann. Außerdem ist er einfach ein wahnsinnig unterhaltsamer Mensch."

Skylar ergänzt schlicht: "Er ist einfach wunderbar." Bei einem Setbesuch verteilte Oda handgemachte japanische Glücksbringer mit Ruffys Gesicht an die gesamte Crew - eine Geste, die Bauleiter Clive Pollick als besonders unvergesslich beschrieb.

Sanjis Anzug und Ring: Taz Skylar räumt das Set leer - für Papa!

In der Realverfilmung sind viele Stunts zu sehen. Taz Skylar zog fast alle selbst durch: "Ich habe wirklich fast alles gemacht - jeden Stunt, jeden Kampf, bis auf zwei Szenen. Bei beiden handelte es sich um riskante Stürze auf den Rücken, die aus Versicherungsgründen nicht erlaubt wurden." Und er fügt hinzu: "Ich bin stolz, dass ich meine Doubles an einer Hand abzählen kann." Iñaki Godoy lobt seinen Kollegen ausdrücklich: "Taz macht wirklich sehr viel selbst. Natürlich hat er Doubles, aber er kämpft auch regelmäßig darum, Szenen selbst spielen zu dürfen." Godoy überlässt risikoreichere Passagen dagegen seinem Stuntdouble Cameron Groep, betont aber: "Wenn man mein Gesicht sieht, bin das definitiv ich."

Bei Stars, die bei einem weltweit derart vielbeachteten Projekt mitwirken, stellt sich die Frage nach Souvenirs vom Set. Beide haben Erinnerungsstücke. Skylar ließ fast Sanjis komplettes Outfit mitgehen: Anzug, Schuhe, Hose - und den Sanji-Ring, den er seinem Vater schenkte. "Mein Vater trägt jetzt den originalen Sanji-Ring! Außerdem habe ich auch Sanjis Feuerzeug behalten - die ganze Ausrüstung liegt bei mir im Schrank", erzählt er lachend. Godoy hingegen nahm sein Steckbriefposter, das in der Serie immer wieder auftaucht, mit - und verlor es danach wieder. "Leider weiß ich nicht mehr, wo es ist."

Grandline, Dinosaurier und ein Wal - "One Piece" 2 wird "eine Nummer größer"

In Staffel zwei wartet auf die Crew ein deutlich gefährlicheres Terrain. Co-Showrunner Matt Owens beschrieb das Motto der neuen Folgen intern als "alles eine Nummer größer" - und das ist wortwörtlich gemeint: Es gibt Riesen, Dinosaurier und einen gigantischen Inselwal namens Laboon, in dessen Bauch die Flying Lamb hineinsegelt. Die acht Folgen führen die Strohhüte durch Schauplätze wie Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island, wo sie auf die gefährliche Baroque-Firma und deren Anführer Mr. 0, gespielt von Joe Manganiello (49), treffen. Neu dabei sind unter anderem Katey Sagal (72) als skurrile Ärztin Dr. Kureha und David Dastmalchian (50) als sadistischer Mr. 3.

Auf die Frage aller Fragen des Serien-Hits, wer eigentlich Ruffys Mutter sein könnte, antwortete Skylar mit einem Augenzwinkern: "Vielleicht ist es Sanji!" Godoy ließ sich nicht so leicht aus der Reserve locken: "Ich hätte da einige Argumente, aber dafür bräuchten wir vermutlich mehr Zeit..."

"One Piece" Staffel zwei ist ab dem 10. März 2026 auf Netflix abrufbar. Showrunner und Executive Producer sind Matt Owens und Joe Tracz. Gedreht wurde in Kapstadt, Südafrika.