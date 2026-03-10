Iñaki Godoy und Taz Skylar im Interview: One Piece-Stars enthüllen bewegendste Fan-Storys

"One Piece" Staffel zwei startet am 10. März auf Netflix. Iñaki Godoy und Taz Skylar sprechen im Doppelinterview über bewegendes Fan-Feedback, verraten Details zu ihren Stunts und zur Zusammenarbeit mit Manga-Legende Eiichiro Oda.
Am 10. März 2026 geht es auf Netflix weiter: "One Piece" kehrt mit acht neuen Folgen zurück, Ruffy und seine Strohhut-Crew setzen Kurs auf die Grandline - jenes sagenumwobene Meeresgebiet, in dem der legendäre Schatz One Piece verborgen sein soll. Anlässlich des Staffelstarts sprach spot on news mit Iñaki Godoy (22), der "Strohhut" Monkey D. Ruffy spielt, und Taz Skylar (30), der den Bordkoch Sanji verkörpert - über bewegendes Fan-Feedback, die Zusammenarbeit mit Manga-Schöpfer Eiichiro Oda (51) und die spektakulären Stunts.