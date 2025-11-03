Kann er sie nun endlich glücklich machen? Jim Curtis ist der neue Partner von Jennifer Aniston - und kennt sich mit Tipps für ein zufriedenes Leben und eine gelingende Partnerschaft aus. Durch eine persönliche Krankheitsgeschichte fand er seinen Beruf als Life-Coach.
Nach ihren gescheiterten Ehen mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) sowie diversen weiteren zerbrochenen Lieben hat Jennifer Aniston (56) nun offiziell einen neuen Partner an ihrer Seite. Am Sonntag postete sie ein inniges Pärchenbild mit Jim Curtis auf ihrem Instagram-Account und bezeichnete ihn anlässlich seines Geburtstages als "meine Liebe". Doch wer ist der Mann, der ihr Herz erobert hat?