Kann er sie nun endlich glücklich machen? Jim Curtis ist der neue Partner von Jennifer Aniston - und kennt sich mit Tipps für ein zufriedenes Leben und eine gelingende Partnerschaft aus. Durch eine persönliche Krankheitsgeschichte fand er seinen Beruf als Life-Coach.

Nach ihren gescheiterten Ehen mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) sowie diversen weiteren zerbrochenen Lieben hat Jennifer Aniston (56) nun offiziell einen neuen Partner an ihrer Seite. Am Sonntag postete sie ein inniges Pärchenbild mit Jim Curtis auf ihrem Instagram-Account und bezeichnete ihn anlässlich seines Geburtstages als "meine Liebe". Doch wer ist der Mann, der ihr Herz erobert hat?

Kurse gegen Traumata und Liebeskummer Im Gegensatz zu vielen ihrer Verflossenen stammt Curtis nicht aus dem Schauspielbusiness. Er ist Hypnotherapeut, Wellness- und Life-Coach. Laut seiner Homepage arbeitet er an der Schnittstelle von Wissenschaft und Spiritualität. Er will seinen Kunden und Kundinnen mit seinen Techniken zu mehr körperlichen und geistigem Wohlbefinden verhelfen. Unter anderem gibt er Kurse, um Traumata zu überwinden, aber auch zur "Heilung für all jene, die Liebeskummer, Scheidung oder emotionale Erschöpfung durchmachen".

Auch als Autor ist Curtis aktiv, hat die Bücher "The Stimulati Experience" und "Shift Quantum Manifestation Guide: Coding a New Consciousness" veröffentlicht. In dem Erstgenannten beschreibt er seinen persönlichen Kampf gegen eine nicht diagnostizierte Krankheit, der ihn zum Coaching brachte. Seit über 20 Jahren leidet Curtis an einer seltenen Rückenmarksläsion, wie "Glamour" berichtete, die unter anderem zu Lähmungserscheinungen in den Beinen geführt habe. Schon häufiger wurde er mit Krückstock fotografiert.

Daneben ist Jim Curtis auch als Keynote-Speaker und Unternehmensberater für Start-ups aktiv. Drei Jahre in Folge wurde er von PharmaVoice in die Liste der 100 einflussreichsten Führungskräfte im Gesundheitswesen aufgenommen und erhielt auch den PM360 Elite Disrupter Award.

Auf Instagram gibt er auch Liebestipps

Auf Instagram hat er rund 680.000 Follower. In seiner dortigen Bio stellt er sich mit den Worten vor: "Meine Mission ist es, dir zu helfen, zu heilen und aufzublühen, indem ich dein 'ich bin' verbessere". Kürzlich gab er in einer Instagram-Fragerunde Tipps, wie man auch mit 42 noch die Liebe finden kann: "Das ist eine hervorragende Frage, die man sich mit 22 und 32 Jahren genauso stellt, nur mit mehr Selbstvertrauen, mehr Erfahrung und mehr Authentizität. Du bist nicht alt. Liebe dich selbst und erkenne, dass du im perfekten Alter bist", riet er. "Und das Leben ist mit 42 noch nicht vorbei. Also fangt jetzt an. Geht hinaus, öffnet euch der Liebe. Sucht Augenkontakt und lächelt."

Er selbst und Jennifer Aniston scheinen nun das beste Beispiel für eine Liebe im fortgeschritteneren Alter zu sein. Seit Juli wurden sie immer wieder zusammen gesichtet, etwa im Urlaub und beim Ausgehen mit Freunden. Und im September begleitete er sie sogar zur Premiere der neuen Staffel der "The Morning Show". Damals hielt er sich aber noch im Hintergrund. Jetzt hat die Schauspielerin mit ihrem Instagram-Posting allen klargemacht, dass sie mit dem Life-Coach glücklich ist.