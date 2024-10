Hype um weißes T-Shirt: Von Albstadt nach New York

18 Jeremy Allen White als Carmy in „The Bear“ trägt ein T-Shirt der Marke Merz b. Schwanen, gefertigt in Albstadt. Foto: dpa/Uncredited

Ein weißes T-Shirt geht um die Welt: Dank der Serie „The Bear“ kann sich ein T-Shirt-Hersteller von der Schwäbischen Alb vor Bestellungen kaum retten. Die Erfolgsgeschichte vom reaktivierten Label Merz b. Schwanen geht von Berlin und Albstadt über die Bildschirme bis nach New York.











Link kopiert



Leises Surren von Nähmaschinen bahnt sich den Weg durch die Tür in das Treppenhaus des Ende der 1930er erbauten Fabrikgebäudes an der Hauptstraße in Albstadt. Bis Ende der 70er-Jahre galt der rund 50 000-Einwohner-Ort im Zollernalbkreis als Hochburg der schwäbischen Textilwirtschaft. Geblieben ist davon heute nicht mehr allzu viel. Wer durch die Tür in die kleine hauseigene Näherei tritt, sieht Ingrid Haasis. Die 62-Jährige hat die goldenen Zeiten der hiesigen Textilindustrie miterlebt, nach der Schule lernte sie den Beruf der Näherin. Heute stellt sie ihr Können in den Dienst des Berliner Modelabels Merz b. Schwanen, das in Albstadt heiß begehrte Ware herstellen lässt.