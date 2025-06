Irre Plot-Twists in Folge acht Kandidatin bietet bei "Kampf der Realitystars" vergeblich ganze Gage

Eine Kandidatin bietet ihre ganze Gage für einen besonderen Status, die "Wand der Wahrheit" sorgt für Verwirrung am Telefon und das wohl ungleichste Paar der Trash-TV-Geschichte nähert sich erstmals an - irre Twists in Folge acht von "Kampf der Realitystars".