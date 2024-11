Hype um Dubai-Schokolade: So kann man sie ganz einfach selbst machen

Wer seinen Kindern später nicht sagen will, dass er den großen Dubai-Schokoladen-Trend damals verschlafen hat, sollte spätestens jetzt handeln. Wieso die begehrte Luxus-Schokolade nicht einfach selbst machen? Eignet sich auch perfekt als Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie.

Dubai Schokolade ist unbestritten der Food-Hype des Jahres. Die edle Süßigkeiten-Kreation kombiniert klassische Schokolade mit Zutaten, die tief in der arabischen Kultur verwurzelt sind: Tahini (Sesampaste), Pistazien und Engelshaar (Kadayif). Das Ergebnis ist ein luxuriöser Nachtisch, der süß und nussig schmeckt und einen besonderen Crunch hat.

Der Hype um die Dubai-Schokolade hat mittlerweile absurde Ausmaße angenommen: Bei Lindt stehen die Menschen stundenlang Schlange für eine der limitierten Tafeln. Die "Apotheken-Rundschau" analysiert die Schokolade auf ihre Nährwerte. Und Einzelhändler schlagen Alarm, weil Pistaziencreme ständig ausverkauft ist. Denn während die einen noch überlegen, ob sie bis zu 20 Euro für eine Tafel Schokolade ausgeben wollen, stehen die anderen schon längst in der Küche. Dubai-Schokolade lässt sich ganz einfach selbst machen.

Lesen Sie auch

Dubai-Schokolade selbst machen: Es ist ganz einfach

Alles, was es dafür braucht, ist natürlich hochwertige Schokolade, ob Vollmilch oder Bitter bleibt dem eigenen Geschmack überlassen. Die besonderen Zutaten sind Pistaziencreme, die es im Glas zu kaufen gibt, Tahini (Sesampaste) und Kadayif, auch Engelshaar genannt, das sich im türkischen Supermarkt finden lässt.

Jetzt noch eine Schokoladenform kaufen und los geht's: Etwa 200 Gramm hochwertige Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen, die Hälfte in die Schokoladenform geben. Darauf achten, dass durch Neigen und Kippen ein Schokoladenrand in der Form entsteht. Abkühlen lassen.

Währenddessen etwa 100 Gramm Engelshaar klein schneiden und mit einem ordentlichen Batzen Butter in einer Pfanne anrösten, bis es braun und knusprig ist. Die Masse mit 100 Gramm Pistaziencreme und einem Esslöffel Tahini verrühren. Auf der Schokolade gleichmäßig verteilen und auskühlen lassen. Anschließend mit der restlichen Hälfte der geschmolzenen Schokolade versiegeln und wieder auskühlen lassen.

Dubai-Schokolade: Edel verziert das perfekte Geschenk

Dubai-Schokolade eignet sich dieses Jahr auch als perfektes, selbstgemachtes Geschenk. Probieren will diese Süßigkeit schließlich jeder, außerdem können Sie Ihrer Kreativität in der Küche beim Feinschliff am Ende freien Lauf lassen. Die Schokolade lässt sich mit geschmolzener weißer Schokolade, gehackten Pistazien, Datteln, essbaren Blüten oder sogar Blattgold wunderschön verzieren.