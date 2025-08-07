Hype um Conni-Memes: Welche Erfahrungen machen Stuttgarter Kinderbuchverlage mit Memes?

Conni ist nicht nur im Kinderbuch gefragt. Im Netz gibt es so viele Conni-Memes, dass ihr Verlag an geltendes Recht erinnert. Was sagen Stuttgarter Verlage zu Memes?
Conni mit der Schleife im Haar? Die Kinderbuchfigur aus dem Carlsen-Verlag kennt fast jeder. Seit 1992 begleitet das Mädchen im Ringelshirt Kinder durch das Abenteuer Alltag, vom Einstand im Kindergarten bis zum ersten Ausritt auf Pony Flecki. Verständlich, dass die markante Figur durch ihre massive Präsenz bestens als Motivgeberin für alle möglichen Arten von Memes taugt.