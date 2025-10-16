Hymnus-Chorknaben Stuttgart: Kann man mit dem Hymnus-Chor Europa herbeisingen, Rainer Homburg?

Am 19. Oktober feiern die Hymnus-Chorknaben in der Stiftskirche die Idee Europa. Welche Kraft kann das Singen entfalten? Wir haben bei Hymnus-Lenker Rainer Homburg nachgefragt.
An diesem Sonntag, 19. Oktober, führen die Hymnus-Chorknaben Stuttgart gemeinsam mit Knabenchören aus der Schweiz und der Slowakei in der Stiftskirche Marc-Antoline Charpentiers Te Deum in D-Dur auf. Was macht diese „Eurovisionshymne“ so besonders? Und was bedeutet das gemeinsame Erarbeiten und Aufführen für die jungen Sänger? Rainer Homburg, künstlerischer Leiter der Hymnus-Chorknaben Stuttgart, gibt Antworten.