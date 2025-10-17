Hygiene-Spender in Gerlingen: Binden und Tampons für den Notfall

Die Stadt Gerlingen stellt an mehreren Standorten kostenlose Menstruationsartikel bereit. Binden und Tampons gibt es dann in Schulen, Sporthallen und im Schwimmbad.

Viele Frauen und Mädchen fürchten die Situation: Die Monatsblutung setzt genau dann ein, wenn es am unpassendsten ist: im Schulunterricht, im Schwimmbad oder einfach unterwegs. Die meisten Mädchen und Frauen führen daher Tampons oder Binden mit sich. Aber eben nicht alle. Und gerade junge Mädchen haben auch nicht immer Geld in der Tasche, um sich die Hygieneartikel rasch in der Drogerie oder im Supermarkt zu kaufen.

In vielen Kommunen ist das Angebot längst Alltag In solchen Fällen können öffentliche Spender aus der oft als peinlich empfundenen Lage helfen. In vielen Städten ist es daher längst üblich, dass Frauenhygiene-Artikel genau wie das Toilettenpapier in öffentlichen Toiletten kostenlos bereitliegen. Weil auch die Gerlinger Jugendlichen hier dringenden Handlungsbedarf sahen, hatte die Stadt im vergangenen Jahr auf Initiative der Schülersprecherin des Robert-Bosch-Gymnasiums testweise die Mädchentoilette der Schule mit kostenlosen Damenbinden ausgestattet. Im März dieses Jahres unterstrich dann der Jugendgemeinderat mit einem eigenen Antrag die Dringlichkeit.

Frauen soll schnell geholfen werden, wenn die dringend eine Binde oder ein Tampon benötigen. Foto: Imago/Chromorange

Nun wurden die Jugendlichen und das Jugendgremium der Stadt für ihre Initiative belohnt: Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch vor dem Gemeinderat betonte, verlief die 18-monatige Testphase positiv. „Sowohl die Inanspruchnahme des Angebots als auch das erhaltene Feedback belegen den Bedarf und die Wertschätzung der Maßnahme“, so das Verwaltungsfazit.

Künftig sollen die Spender mit Tampons und Binden in Gerlingen in der Schwimmhalle, Stadthalle, Brückentorhalle, Sporthalle in den Breitwiesen, Turnhalle Breitwiesen, im Jugendhaus, in der Realschule, im Robert-Bosch-Gymnasium sowie in der Pestalozzi-Schule einschließlich der Außenstelle Waldschule dauerhaft aufgestellt und bestückt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Streit um Hygieneprodukte auf dem Rathausklo Gratis-Tampons sind an der Uni Stuttgart Normalität Im Ältestenrat wurde über die Sinnhaftigkeit von Menstruationsprodukten in Männertoiletten für Transmenschen diskutiert. An der Uni Stuttgart ist man schon weiter.

„Wenn sich die Bereitstellung der Hygieneartikel an diesen Stellen bewährt, könnten noch weitere öffentliche Gebäude damit ausgestattet werden“, kündigte die Stadt an. Die 28 Spender kosten die Stadt Gerlingen rund 2500 Euro. Das einmalige Bestücken aller Spender rund 3000 Euro. Nachgefüllt werden sollen die Spender durch städtische Mitarbeiter, wie zum Beispiel die Hausmeister der Einrichtungen.

Im Gemeinderat stieß der Vorstoß auf große Zustimmung und ein fast einhelliges Votum. Nur in der CDU-Fraktion, die pikanterweise ausschließlich aus männlichen Stadträten besteht, tut man sich schwer mit den kostenlosen Menstruationsprodukten. Stadtrat Christian Haag (CDU) erklärte die unterschiedliche Haltung innerhalb seiner Fraktion mit dem grundsätzlichen Bedenken, ob in diesem Fall die „Eigenverantwortung des Individuums“ oder die der Stadtgesellschaft gefragt sei. Keiner der CDU-Stadträte stimmte gegen den Antrag, jedoch enthielten sich zwei ihrer Stimmen.

Rathauschef lobt Initiative des Jugendgemeinderats

Die Jungen Gerlinger betonten, dass die Maßnahme vielen Jugendlichen und sozial Schwächeren in Notfällen helfe. „Wer schon einmal unvorbereitet von der Menstruation überrascht wurde, der weiß, wie unangenehm und auch beschämend so eine Situation sein kann“, betonte die Stadträtin Rebecca Stotz. Oberbürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) lobte den Jugendrat für seine Initiative und betonte, dass damit auch die Wirksamkeit des Gremiums „ganz konkret“ belegt sei.

Mit einem seiner seltenen Redebeiträge im Gemeinderat sorgte der AfD-Stadtrat Ralph Flöter für Aufmerksamkeit. Er betonte, dem Antrag nur zustimmen zu wollen, wenn die Spender ausschließlich in Damentoiletten, nicht aber in Toiletten für Männer, aufgestellt würden. Er bezog sich dabei auf das Stuttgarter Rathaus, wo Spender für Menstruationsprodukte auch in Herrentoiletten installiert worden waren, was seinerzeit für erheblichen Wirbel gesorgt hatte. Die Stadt bestätigte, dass die kostenlosen Tampons und Binden in Gerlingen nur in Damentoiletten erhältlich sein werden.