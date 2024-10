hybrider Krieg Russlands: Unionspolitiker: Asylverfahren von über Belarus eingereiste Migranten auslagern

1 Seit 2021 ist die Lage an der Grenze zu Belarus immer wieder angespannt. Foto: AFP/WOJTEK RADWANSKI

Insgesamt geht die Zahl der Asylbewerber in Deutschland zurück. Doch weiterhin reisen Tausende über Belarus ein. Der Unionspolitiker Alexander Throm fordert eine Lösung.











Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Throm fordert, die Asylverfahren von Migranten, die über Russland oder Belarus einreisen, in sichere Drittstaaten auszulagern. „Wer über Russland oder Belarus illegal in die EU einreist und Asyl beantragen will, muss direkt in einen Staat außerhalb der EU gebracht werden und dort sein Asylverfahren durchlaufen“, sagte Throm dieser Redaktion. „Jedem muss klar sein: Wer sich auf Russlands hybriden Krieg gegen den Westen einlässt, wird keine Chance auf Asyl bei uns haben.“ Throm verwies darauf, dass diese Form illegaler Migration Teil der russischen Kriegsführung sei. „Seit Jahren schleusen Putin und seine Komplizen Zehntausende illegale Migranten in die EU“, sagte er und verwies darauf, dass allein in diesem Jahr über 13 000 Einreiseversuche über Belarus nach Polen und Litauen festgestellt worden seien.