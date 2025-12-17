Hybride Angriffe: Nachrüsten gegen Drohnen

Deutschland rüstet bei der Drohnenabwehr nach. Gut gewappnet sind wir bisher allerdings keineswegs, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnte unlängst bei einem Besuch in Berlin: „Wir sind Russlands nächstes Ziel!“ Das mag alarmistisch klingen. Tatsächlich befinden wir uns bereits im Visier Russlands. Davon zeugen hybride Angriffe, bei denen offenbar Wladimir Putin die Finger im Spiel hat. Er nutzt dazu auch Drohnen, die zuletzt gehäuft über Flughäfen und Anlagen der kritischen Infrastruktur gesichtet worden sind. Laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gibt es Hinweise, dass sie „zum Teil von der russischen Schattenflotte“ gesteuert werden. Bisher ist Deutschland nur ungenügend dagegen gewappnet. Doch das ändert sich gerade.