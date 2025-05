Hybrid-Bar in der Stuttgarter City eröffnet: Die Comodo Studios erleben einen Ansturm in der ersten Nacht

So einen Andrang habe er „in den letzten 15 Jahren noch nie erlebt“, sagt Denis Gugac. In der ersten Nacht sind seine Comodo Studios im früheren People-Club mit über 1000 Gästen überfüllt. Die Neugierde ist riesengroß, auch VfB-Stars schauen vorbei.

Comodo ist italienisch und heißt gemütlich, komfortabel. Denis Gugac, der einst das Hi Life betrieben hat, seit 2023 das hotelähnlich designte Zubrovka am Rotebühlplatz führt und auf dem Volksfest die Schatzi-Bar, dachte, der italienische Name passt gut zu seiner neuen Gastro-Idee. Eine Hybrid-Location wollte er mit seinem Geschäftspartner Adrian Haarer im früheren People-Club an der Eichstraße unweit des Rathauses schaffen. Tagsüber soll die Terrasse mit 30 Tischen als Café und Aperitif-Bar (bei schlechtem Wetter geht’s auch rein) ganz entspannt öffnen, nachts wird das Innere zum Club mit DJs.

Der erste Comodo-Auftritt ist dann doch nicht so gemütlich wie der Name besagt, dafür ist es viel zu voll und zu drangvoll eng. Je später der Abend, je näher der Tanz in den Mai rückt, desto größer wird der Ansturm. „Im Durchlauf hat unser Klicker von 17 bis 24 Uhr über 1000 Leute gezählt“, berichtet Gugac. Seine Erwartungen werden weit übertroffen.

Lesen Sie auch

Gastro-Kollegen wie Maximilian Trautwein (sein Restaurant Knitz im neuen Tourismus-Haus am Marktplatz soll im Juli eröffnen), Hi-Life- und Spitzenbubenbar-Chef Tim Berkemer oder Volksfestwirtin Sonja Merz mit ihrem Mann, dem Schulleiter Konstantin Merz, und ihrer Tochter und Nachfolgerin Katharina Renz schauen vorbei. Vom nahen Dorotheen-Quartier kommt die Marketing Managerin Joyce Jagodzinski, vom nahen Rathaus Isabel Kucher, die Leiterin Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, vom nahen Modehaus Koelble & Brunotte der Geschäftsführer Marco Mangold.

VfB-Star Angelo Stiller bleibt nur kurz im Comodo und trinkt Wasser. Foto: Andreas Engelhard

VfB-Profis wollen erst feiern, wenn das Finale in Berlin gewonnen ist

Auch die VfB-Stars Angelo Stiller und Jamie Leweling sind dabei, aber nur sehr kurz. Die beiden sind Kumpels von Denis Gugac und wünschen ihm viel Erfolg für sein neues Gastroprojekt. Zum Feiern ist den Nationalspielern nach den Niederlagen des Vereins nicht zumute, weshalb sie rasch wieder gehen. Wenn der VfB das DFB-Pokalfinale in Berlin gewinnt, verspricht Stiller, „kommen wir wieder und dann feiern wir richtig!“ Im Zubrovka, dem anderen Standbein von Gugac, sind die VfB-Mannschaft und der VfB-Chef öfter zu sehen.

Die neue Bar in den Comodo Studios Foto: ubo

Die Farbe Orange dominiert

Die neue Hybrid-Bar, die Tagescafé und Club vereint, liegt zentral im Rathausviertel, nicht weit von der Eberhardstraße und dem Malo entfernt, befindet sich aber dennoch mit schönem Außenbereich in der „zweiten Reihe“, also abseits vom Stress der City. In nur sechs Wochen hat das Comodo-Team den früheren People-Club zu einem einladenden Tag- und Nachtziel umgebaut. Die Farbe Orange dominiert, auch der Boden besteht aus dieser Farbe, die Optik ist ein bisschen Retro.

Denis Gugac kann am ersten Tag im Comodo über 1000 Gäste begrüßen. Foto: engelhard-photography-

Mit seiner neuen Location will Denis Gugac „auch Leute aller Generationen ansprechen, die gerne einfach was trinken wollen und nicht unbedingt die Nacht zum Tag machen möchten“. Tagsüber gibt’s Kaffee, Kuchen, Snacks und Day Drinks – und das täglich von 13 Uhr an. Der Club wiederum ist nur in den Nächten von Mittwoch bis Samstag geöffnet.