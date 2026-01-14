Viele kennen das Problem, wenn man während oder nach dem Joggen beim Luftholen husten muss. Was dahinter steckt und worauf Sie bei Ihrem Lauftraining achten sollten, erfahren Sie hier.

Husten ist prinzipiell ein wichtiger Reflex des Körpers, um Schleim oder andere Fremdkörper, wie zum Beispiel Staub, aus den Atemwegen zu entfernen. Beim Joggen werden die Atemwege allerdings zusätzlich belastet, sodass dieser Reflex kurzzeitig verstärkt bzw. gestört sein kann. Das ist vor allem bei Kälte und hohen Belastungen der Fall.

Gründe für ein Husten nach dem Joggen Ob ein Husten nach dem Joggen unbedenklich ist, lässt sich allerdings nicht pauschal beantworten. Schwierig wird es meist dann, wenn mehrere Faktoren einen Husten auslösen. Beim Husten nach dem Lauftraining spielen vor allem die folgenden Elemente eine Rolle:

1. Austrocknen der Atemwege

Der Reflex zu husten wird oft durch trockene Atemwege gefördert. Das ist vor allem bei kalter Luft der Fall, da diese mit sinkender Temperatur deutlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dadurch trocknen beim Joggen die Schleimhäute aus, was zu Reizungen und einem verstärkten Hustenreflex führt. Ich der Regel nimmt der Hustenreiz mit der Normalisierung der Atmung zeitnah wieder ab.

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie bereits vor dem Joggen ausreichend getrunken haben und gut hydriert sind.

2. Belastung durch die Kälte

Auch die Kälte selbst wirkt sich auf die Atemwege aus, indem sich die Bronchien zusammenziehen, was wiederum einen Hustenreiz fördert. Für geübte Läufer stellen Temperaturen leicht unter null Grad meist kein Problem dar. Wer allerdings wenig Regelmäßigkeit im Lauftraining hat, der sollte bei tieferen Temperaturen sein Lauftempo und/oder die Laufdauer so weit reduzieren, bis der Hustenreiz nachlässt.

Tipp: Sie können bei Kälte Ihre Atemwege schonen, indem Sie beim Joggen durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. So wird die Luft vorgewärmt. Eine Laufmaske oder ein Schal bzw. Halswärmer, den Sie über die Nase ziehen, kann ebenfalls dabei helfen, dass die Atemluft sowohl vorgewärmt als auch befeuchtet wird.

3. Allergien

Auch Allergien können hinter einem Husten nach dem Joggen stecken. Der allergische Reizhusten ist dabei nur das Symptom. Die Ursache bzw. die symptomauslösenden Allergene können vielfältig sein. Pollenallergien treten vor allem im Frühling und Sommer auf. Wenn Sie in dieser Zeit einen verstärkten Husten bemerken, könnte das ein erster Hinweis sein. Oft stellen Betroffene auch bei verschiedenen Laufstrecken eine unterschiedliche allergische Reaktion fest. Außerdem lassen sich bei Allergien manchmal auch weitere Symptome wie ein leichter Schnupfen oder gerötete Augen feststellen. Gänzlich ausgeschlossen werden können Allergien allerdings nur bei einem Allergietest.

4. Vorerkrankungen

Vorerkrankungen können ebenfalls eine Rolle dafür spielen, wie stark der Husten während oder nach dem Joggen ist. Wer zum Beispiel Asthma, COPD (Raucherhusten) oder eine andere Form einer Erkrankung der Atemwege hat, belastet die bereits verengten Bronchien beim Joggen zusätzlich, was einen Hustenreiz verschlimmert. Das Belastungsasthma, was nicht selten auch zusammen mit einem allergischen Asthma auftritt, zeigt sich oft nur während bzw. nach dem Sport (vor allem bei Kindern). Eine nicht ganz auskurierte Erkältung kann nach dem Joggen ebenfalls zu einem Husten führen.

Tipp: Wer beim oder nach dem Joggen auch bei moderaten Trainingseinheiten regelmäßig Husten bekommt, sollte sich an seinen Hausarzt wenden. Dieser kann ggf. eine Asthmadiagnose durchführen oder Sie an einen weiteren Facharzt überweisen.

Husten nach dem Joggen - Die wichtigsten Tipps

Wenn Sie nach dem Joggen regelmäßig husten müssen, können die folgenden Tipps dabei helfen, den Hustenreiz zu verringern:

Atmen Sie bei kalten Temperaturen unter null durch die Nase.

Gestalten Sie Ihr Training weniger intensiv bzw. kürzer und dafür regelmäßiger.

Bei kalten Temperaturen hilft ein Schal bzw. Halswärmer, den Sie über die Nase ziehen können.

Trinken Sie bereits vor dem Training ausreichend.

Joggen Sie nur aufgewärmt und beginnen Sie langsam (Gewöhnung der Atemwege)

Duschen Sie nach dem Joggen bei kalten Temperaturen direkt warm.

Wann sollte man bei Husten nach dem Joggen zum Arzt?

Natürlich stellt sich bei einem Husten nach dem Joggen auch die Frage, ob und wann man zum Arzt gehen sollte. Prinzipiell ist ein kurzes Husten, das selbst vermieden werden kann (zum Beispiel durch ein weniger intensives Training) kein Grund, zum Arzt zu gehen. Allerdings sollten Allergien und Erkrankungen der Atemwege ausgeschlossen werden. Prinzipiell sollte ein Husten von einem Arzt abgeklärt werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: