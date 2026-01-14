Viele kennen das Problem, wenn man während oder nach dem Joggen beim Luftholen husten muss. Was dahinter steckt und worauf Sie bei Ihrem Lauftraining achten sollten, erfahren Sie hier.
Husten ist prinzipiell ein wichtiger Reflex des Körpers, um Schleim oder andere Fremdkörper, wie zum Beispiel Staub, aus den Atemwegen zu entfernen. Beim Joggen werden die Atemwege allerdings zusätzlich belastet, sodass dieser Reflex kurzzeitig verstärkt bzw. gestört sein kann. Das ist vor allem bei Kälte und hohen Belastungen der Fall.