Hurry Up Tomorrow: The Weeknd stürmt erstmals die deutschen Album-Charts

Nach zahlreichen Nummer-eins-Erfolgen in den USA, Kanada und Großbritannien hat The Weeknd nun auch in Deutschland erstmals die Spitze der Album-Charts erreicht. Mit "Hurry Up Tomorrow" feiert der Superstar seinen ersten Platz eins.

In den englischsprachigen Ländern längst ein Dauergast auf Platz eins der Album-Charts, musste sich der kanadische R&B-Sänger The Weeknd (34) in Deutschland bislang mit niedrigeren Platzierungen zufriedengeben. Das hat sich nun geändert: Mit seinem neuen Werk "Hurry Up Tomorrow" steht der kanadische Superstar erstmals an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Der Durchbruch in Deutschland kommt für den Grammy-Gewinner vergleichsweise spät. Seine letzten Alben landeten zwar regelmäßig in den Top Ten, der ganz große Wurf blieb ihm aber verwehrt. Sein 2022 erschienenes Album "Dawn FM" erreichte hierzulande zum Beispiel nur Platz fünf, während es in den USA, Kanada und Großbritannien direkt die Chartspitze eroberte. Auch seine Alben "Kiss Land" (2013), "Beauty Behind the Madness" (2015), "Starboy" (2016) und "After Hours" (2020) erklommen in Übersee und den britischen Inseln regelmäßig die Top-Platzierungen.

Lesen Sie auch

Künstlerische Entwicklung zahlt sich aus

Das neue Album "Hurry Up Tomorrow" markiert dabei nicht nur charttechnisch einen Wendepunkt. Es bildet den Abschluss einer musikalischen Trilogie und dient gleichzeitig als Soundtrack für den gleichnamigen Thriller, in dem The Weeknd die Hauptrolle spielt und der am 16. Mai 2025 in die Kinos kommen wird.

Dass The Weeknd hierzulande längst eine große Fangemeinde hat, bewies bereits der Erfolg seiner Single "Blinding Lights". Der Song dominierte 2020 nicht nur wochenlang die deutschen Charts, sondern wurde auch zum erfolgreichsten Hit des Jahres gekürt. Auch seine älteren Alben erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit: "After Hours" und "Starboy" sind aktuell auf den Plätzen 55 und 69 der deutschen Album-Charts zu finden.

Auf Platz zwei der Album-Charts steht "Dopeboy Dreams" von 187-Strassenbande-Mitglied LX, gefolgt von "From Zero" von Linkin Park, "Hit Me Hard And Soft" von Billie Eilish und "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" von Bad Bunny.

In den Single-Charts platziert sich der Berliner Shooting-Star Zartmann mit "Tau mich auf" auf Anhieb auf der Pole-Position, gefolgt von "APT." von ROSÉ & Bruno Mars sowie von "Wackelkontakt" von Oimara. Die Top fünf komplettieren "Sabia que no" von reezy und "That's So True" von Gracie Abrams.