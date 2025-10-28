Hurrikan vor Jamaika: Meteorologe erwartet schlimme Bilder durch Hurrikan Melissa

In wenigen Stunden soll Hurrikan «Melissa» in Jamaika auf Land treffen. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erwartet fatale Folgen. Was hat der Klimawandel damit zu tun?
Kingston - Der gefährliche Hurrikan "Melissa" soll in Kürze in Jamaika auf Land treffen - ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwartet fatale Folgen und "schlimme Bilder". Es handele sich um einen extrem intensiven Hurrikan der höchsten Kategorie 5. Noch bewege sich der Sturm relativ langsam. Das passiere, wenn kaum Höhenwinde vorhanden seien, die den Sturm weiterleiten, erklärt der DWD-Meteorologe. Der Hurrikan könnte aber bald auch deutlich an Geschwindigkeit gewinnen.