Hurrikan: Beryl kurz vor Mexiko - Rund 100 Flüge gestrichen

4 Experten erwarten starke Winde und Regenfälle sowie gefährliche Sturmfluten. Das beeinflusst auch den Reiseverkehr in der beliebten Urlaubsregion. Foto: Felix Marquez/dpa

Cancún - Wenige Stunden vor der erwarteten Ankunft des Hurrikans "Beryl" werden in der beliebten mexikanischen Urlaubsregion auf der Halbinsel Yucatán rund 100 Flüge gestrichen. Der internationale Flughafen in Tulum wird geschlossen, wie die Gouverneurin des Bundesstaates Quintana Roo, Mara Lezama, mitteilte. Fast 350.000 Urlauber halten sich nach Behördenangaben in der Region auf.