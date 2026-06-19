Hurricane und Southside 2026: Acts, Tickets und alle wichtigen Infos

In Niedersachsen und Baden-Württemberg wird es am Wochenende wieder musikalisch: Die beiden Festivals Hurricane und Southside steigen vom 19. bis 21. Juni. Eines von ihnen lädt zur besonderen Jubiläumsausgabe ein.
Zwei Festivals, ein Wochenende und ein fast identisches Line-up: Das Hurricane und das Southside Festival gehören auch 2026 zu den größten Open-Air-Events in Deutschland. Beide Zwillingsfestivals finden vom 19. bis 21. Juni statt. Das Hurricane steigt traditionell am Eichenring in Scheeßel, das Southside im take-off GewerbePark in Neuhausen ob Eck. Bereits am Donnerstag, 18. Juni, gab es auf beiden Festivals eine Warm-up-Party.