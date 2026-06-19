Hurricane und Southside 2026: Acts, Tickets und alle wichtigen Infos

In Niedersachsen und Baden-Württemberg wird es am Wochenende wieder musikalisch: Die beiden Festivals Hurricane und Southside steigen vom 19. bis 21. Juni. Eines von ihnen lädt zur besonderen Jubiläumsausgabe ein.

Zwei Festivals, ein Wochenende und ein fast identisches Line-up: Das Hurricane und das Southside Festival gehören auch 2026 zu den größten Open-Air-Events in Deutschland. Beide Zwillingsfestivals finden vom 19. bis 21. Juni statt. Das Hurricane steigt traditionell am Eichenring in Scheeßel, das Southside im take-off GewerbePark in Neuhausen ob Eck. Bereits am Donnerstag, 18. Juni, gab es auf beiden Festivals eine Warm-up-Party.

Für das Hurricane ist 2026 ein besonderes Jahr: Das Festival feiert sein 30-jähriges Bestehen. Der Veranstalter kündigte dafür ein umfangreiches Jubiläumsprogramm an.

Exklusive Shows

Das Line-up ist prominent besetzt. Zu den großen Namen zählen Twenty One Pilots, Kraftklub, Yungblud, Papa Roach, The Offspring, Billy Talent, Florence + The Machine, Halsey, Provinz, Empire Of The Sun, A Day To Remember, Clueso und BHZ. Dazu kommen unter anderem Finch, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Nothing But Thieves, Wolf Alice, SSIO, Donots, Bosse, Natasha Bedingfield, Pennywise, OG Keemo, Kaffkiez und viele weitere Acts.

Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt von Billy Talent. Die kanadische Rockband feiert bei Hurricane und Southside das 20-jährige Jubiläum ihres Albums "Billy Talent II" und will die Platte in voller Länge sowie weitere Hits spielen. Laut Veranstalter werden Billy Talent 2026 auf Festivals ausschließlich beim Hurricane und Southside auftreten. Auch Florence + The Machine und Provinz werden exklusiv auf den Bühnen der Zwillingsfestivals zu sehen sein.

Musikalisch reicht die Bandbreite damit von Rock, Punk und Alternative über Indie-Pop bis Rap und Electro. Für die nächtlichen Stunden ist ebenfalls gesorgt: Das Electro-Programm umfasst unter anderem Boys Noize, Modeselektor, Modestep, David Puentez, Tinlicker und Roya.

Paralleles Programm

Die großen Acts sind auf beide Festivals verteilt, allerdings an unterschiedlichen Tagen. Beim Hurricane stehen am Freitag unter anderem Kraftklub, Yungblud und The Offspring auf dem Programm. Am Samstag folgen Twenty One Pilots, Florence + The Machine und Papa Roach. Am Sonntag sind unter anderem Billy Talent, Halsey, Provinz, Empire Of The Sun, A Day To Remember, Clueso und BHZ angekündigt.

Beim Southside beginnt das Hauptprogramm am Freitag mit Acts wie Billy Talent, Halsey, Provinz, Empire Of The Sun, A Day To Remember und Clueso. Am Samstag folgen Kraftklub, Yungblud, The Offspring, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Donots und Bosse. Am Sonntag stehen dort unter anderem Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Papa Roach, Finch, Nothing But Thieves, Wolf Alice und SSIO auf dem Plan.

Tickets und Anreise

Für beide Festivals werden neben dem Festivalpass 2026 einzelne Tagespässe für Freitag, Samstag und Sonntag angeboten. Laut Veranstalter gibt es Tickets beim Southside für einen Tag ab 139 Euro bzw. ab 279 Euro inklusive Camping für alle vier Tage. Beim Hurricane sind die Festivalpässe ausverkauft, Tagestickets ab 119 Euro gibt es über die offizielle Webseite des Festivals noch.

Für Besucherinnen und Besucher des Hurricane öffnete das Konzertgelände am Donnerstag um 16 Uhr. Am Freitag öffnet der südliche Bereich um 12 Uhr, der nördliche Bereich um 14:30 Uhr. Am Samstag startet der Einlass im Süden um 10 Uhr und im Norden um 11:30 Uhr, am Sonntag im Süden um 9:30 Uhr und im Norden um 11:30 Uhr.

Beim Southside liegt das Festivalgelände im take-off GewerbePark in Neuhausen ob Eck. Wer mit dem Auto anreist, soll der Beschilderung folgen und nicht ausschließlich dem Navi vertrauen. Die Parkplätze öffneten am Donnerstag um 7 Uhr. Die Campingplätze sind von Donnerstag 10:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr offen.