Aus der Kinoleinwand ins Rampenlicht: Die fiktive K-Pop-Band HUNTR/X aus „KPop Demon Hunters“ tritt erstmals live auf – und das gleich in einer der größten US-Late-Night-Shows.
Die Sängerinnen Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, bekannt aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, treten erstmals als HUNTR/X live auf. Am 7. Oktober präsentiert das Trio in der US-Late-Night-Show „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ ihren Chart-Hit „Golden“. Neben dem Auftritt sind auch Interviews mit den Künstlerinnen geplant. Zu den weiteren Gästen der Sendung zählt unter anderem Jennifer Lopez.