Aus der Kinoleinwand ins Rampenlicht: Die fiktive K-Pop-Band HUNTR/X aus „KPop Demon Hunters“ tritt erstmals live auf – und das gleich in einer der größten US-Late-Night-Shows.

Die Sängerinnen Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, bekannt aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, treten erstmals als HUNTR/X live auf. Am 7. Oktober präsentiert das Trio in der US-Late-Night-Show „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ ihren Chart-Hit „Golden“. Neben dem Auftritt sind auch Interviews mit den Künstlerinnen geplant. Zu den weiteren Gästen der Sendung zählt unter anderem Jennifer Lopez.

Chart-Erfolg aus der Leinwandwelt Der Film „KPop Demon Hunters“, in dem die drei Figuren Rumi, Mira und Zooey sowohl Popstars als auch Dämonenjägerinnen sind, entwickelte sich seit Sommer zu einem weltweiten Phänomen. Seit 14 Wochen hält sich der Film beständig in den globalen Netflix Top 10, wurde mittlerweile über 21 Millionen Mal angeschaut. Auch in Deutschland ist der Film durchgehend seit Erscheinen unter den zehn meist gesehenen Filmen auf Netflix.

Die Stimmen hinter HUNTR/X

Im Animationsfilm KPop Demon Hunters werden die drei Heldinnen von bekannten Schauspielerinnen synchronisiert: Arden Cho spricht Rumi, die Anführerin der Gruppe, die mit einem Saingeom-Schwert kämpft. May Hong leiht Mira ihre Stimme, dem „Visual“ und der Haupttänzerin, die eine Gokdo-Stangenwaffe führt. Ji-young Yoo spricht Zoey, die jüngste im Trio („Maknae“), Rapperin und Texterin, die mit Shinkal-Wurfmessern kämpft. Die Gesangsparts stammen von Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) und Rei Ami (Zoey).

In der deutschen Version werden die Protagonistinnen von Jodie Blank (Rumi), Esra Vural (Mira) und Friedel Morgenstern (Zoey) synchronisiert.

„Golden“ dominiert die US-Charts

Der Song „Golden“ steht derzeit zum siebten Mal in Folge an der Spitze der Billboard Hot 100 und zählt zu den erfolgreichsten Singles des Jahres. Auch weitere Stücke aus dem Soundtrack – „Soda Pop“ und „Your Idol“ – schafften es in die Top fünf.

Mit dem Auftritt bei Fallon tritt HUNTR/X nun aus der Filmwelt heraus und setzt den nächsten Meilenstein einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte.