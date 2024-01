Hungerperiode in RTL-Show: Drei abgebrochene Prüfungen: Dschungelcamp mit Negativrekord

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schreibt zweifelhafte Geschichte. In den ersten sechs Tagen wurden so viele Prüfungen wie noch nie abgebrochen. Ob es heute Abend besser laufen wird? Immerhin muss auch Kim Virginia wieder antreten...

Im Dschungelcamp 2024 wird es zunehmend ungemütlich. Da Kim Virginia (28) in der sechsten Folge die Dschungelprüfung abgebrochen hat, knurren die Mägen der prominenten Camper immer lauter. Es ist bereits die dritte abgebrochene Prüfung dieser Staffel - und damit ein Negativrekord.

Dass an sechs Tagen schon drei Prüfungen abgebrochen werden, ist neu in der 20-jährigen Geschichte von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zuvor hatte bereits Ex-"Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (27) zweimal die Reißleine gezogen und damit null Sterne erspielt. Je mehr Sterne die Promis ergattern, umso üppiger fallen die Mahlzeiten aus. Am Mittwoch scheiterte Reality-Star Kim Virginia im "Bäh-Tonmischer".

Abbruch wegen Luftschwierigkeiten

Dabei wurden sie und Ex-"GNTM"-Model Anya Elsner (20) in einer Mischtrommel festgeschnallt und mussten zusammen elf Fragen beantworten. Kakerlaken, Ameisen, Mehlwürmer und Fleischabfälle erschwerten das Quiz. Während die motivierte Anya "Spaß" an der Herausforderung hatte, wurde es ihrer Kollegin zu viel: Denn obwohl sie drei Fragen richtig beantworten konnten, musste die weinende Kim die Prüfung kurz vor Ende abbrechen - keine Sterne und "ein sehr kleines Abendessen" für die Promis, sagte Moderator Jan Köppen (40). Kim Virginia gab zu Protokoll, dass sie keine Luft mehr bekommen habe.

Zum Vergleich: In den vergangenen 16 Staffel brachen die Kandidaten insgesamt zehnmal ab - in der 17. Staffel nun bereits dreimal. Leyla ist allerdings nicht die einzige Mehrfach-Abbrecherin. Auch Helena Fürst (49) beendete in der zehnten Staffel im Jahr 2016 zwei Prüfungen freiwillig, zu einer weiteren trat sie gar nicht erst an.

Kim Virginia zählt wieder zu den Prüflingen

Ob die aktuellen Dschungel-Insassen heute mehr Glück haben? Neben Felix von Jascheroff (41) und Twenty4Tim (23) muss wieder Kim Virginia ran. Damit könnte der Negativrekord und die Hungerperiode weitergehen... RTL zeigt die siebte Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Donnerstagabend wieder ab 22:15 Uhr. Zuvor blicken ab 20:15 Uhr Olivia Jones (54) und Angela Finger-Erben (43) in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz" auf die erste Woche im Dschungelcamp zurück.