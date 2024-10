Hundewiese in Kornwestheim: Wie eine Frau die Stadt hundefreundlich macht

Hundewiese in Kornwestheim

1 Evelyn Kresse (links) und Bianca Krunkowski testen die neue Wiese. Foto: Simon Granville

Vor wenigen Jahren gab es in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) noch nicht einmal kostenlose Hundekotbeutel. Nun hat der Gemeinderat sogar für das Anlegen einer Hundewiese gestimmt. Dahinter stecken eine beharrliche Frau und eine Petition.











„Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat und es endlich eine Hundewiese in Kornwestheim geben wird“, sagt Evelyn Kresse. Vor zweieinhalb Jahren hat sie sich aufgemacht für die Einrichtung einer solchen umzäunten Fläche, in der Hundehalter ihre Tiere ohne Leine laufen lassen können, zu kämpfen. Vor Kurzem hat der Gemeinderat beschlossen, dass eine derzeit noch verpachtete Wiese an der Enzstraße hinter der Hammerschmiede zu einer Hundewiese mit Umzäunung wird.