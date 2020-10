79 Yala | Herrchen: Florian Müller Foto: Privat

Die Einsendungen zum internationalen Welthundetag waren zahlreich. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Sieger des diesjährigen Fotowettbewerbs zu wählen – geben auch Sie Ihre Stimme beim Hundevoting von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo ab!

Esslingen - Als am Sonntagabend die Einsendungsphase des Gewinnspiels zum internationalen Welthundetag der Eßlinger Zeitung in Kooperation mit Kölle Zoo endete, war der E-Mail-Ordner der Onlineredaktion prall gefüllt mit Bildern von Hunden aller Größen und Farben. Nun ist die Zeit des großen Onlinevotings gekommen.

Aufgrund der großen Zahl an Einsendungen konnten nicht alle Bilder in die Abstimmung aufgenommen werden. Die Redaktion hat deshalb 40 Bilder ausgewählt, die von Dienstag bis einschließlich Sonntag, 11. Oktober, an der Wahl zum schönsten Hundebild teilnehmen dürfen.

Natürlich wollen wir jedoch auch die Hunde nicht vergessen, die es nicht in die Abstimmung geschafft haben. Deshalb finden Sie alle eingesandten Bilder zusammengefasst in einer Bildergalerie oben in diesem Artikel.

So nehmen Sie an der Abstimmung teil

Die Teilnahme an der Abstimmung ist einfach und für jedermann möglich: Die Bilder der Hunde im Voting anschauen, danach einfach die 5 Stimmen vergeben, die jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer zustehen und schließlich auf die Bekanntgabe der Sieger warten. Die ersten drei Plätze gewinnen jeweils einen Gutschein der Tierfachhandlung Kölle Zoo. Der Sieger des Votings erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro, für Platz zwei gibt es einen Kölle-Zoo-Gutschein im Wert von 30 Euro und der oder die Drittplatzierte darf sich über einen 20-Euro-Gutschein freuen.

Wir bedanken uns bei allen Hundefreunden für die rege Teilnahme!

Über Kölle Zoo

Mit 21 Erlebnismärkten in Deutschland und Österreich sowie mit über 700 Mitarbeitern gehört Kölle Zoo zu den führenden Tierfachgeschäften. In den Märkten beraten Sie die Kölle-Zoo-Mitarbeiter individuell nach dem Motto „Herz und Verstand für Tiere“ rund um Hund, Katze, Vogel, Kleintier, Aquaristik und Gartenteich.

Innovatives Shopping, bei dem Einkaufen zum Wohlfühlerlebnis wird – mit diesem Konzept überzeugt Kölle Zoo seine Kunden immer wieder neu. Auf durchschnittlich 2500 Quadratmetern bieten die Erlebnismärkte dabei detailreich gestaltete Themenwelten und faszinierende Wasserlandschaften. Dazu gehört auch das umfangreiche Serviceangebot: Best-Preis-Garantie, Tieradoptionen, umfassende Tier-Ernährungsberatung im Erlebnismarkt sowie einzigartige BARF-Shops.

Ganz in Ihrer Nähe: die Kölle Zoo-Märkte in Esslingen und Stuttgart!

www.koelle-zoo.de

Hier geht es zur Abstimmung <section><h2><h2><strong>Hundevoting 2020</strong></h2></h2></section><section><h2><h2><strong>Romeo & Polo</strong></h2></h2><p>Frauchen: Susanne Mickler<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Tyson</strong></h2></h3><p>Frauchen: Anneliese Hohenberger<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Lana, Aria, Ares und Amigo</strong></h2></h3><p>Frauchen: Julia Heubach<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Bruno </strong></h2></h3><p>Frauchen: Sandra Stark<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Filly</strong></h2></h3><p>Lebt bei Rosemarie & Claus Herbst<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Betty </strong></h2></h3><p>Lebt bei Sven & Eileen Berkemer<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Rosie & Bella</strong></h2></h3><p>Frauchen: Isabel Pillkann<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Carlos</strong></h2></h3><p>Frauchen: Katrin Wölk<br /></p></section><section><h3><strong>Rico</strong></h3><p>Herrchen: Michael Ruf<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Kira</strong></h2></h3><p>Frauchen: Sabine Berthele<br /></p></section><section><h3><h1><span style="font-size:24px;">Maya</span><span style="font-size:16px;"></span></h1></h3><p>Frauchen: Daniela Schmid<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Ronja</strong></h2></h3><p>Frauchen: Catherine Frohnmayer<br /></p></section><section><h3><h2><strong>King</strong></h2></h3><p>Frauchen: Sabina Mosel<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Whisky</strong></h2></h3><p>Frauchen: Simone Stoll<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Max</strong></h2></h3><p>Lebt bei Dr. med. Elisabeth Dingler-Wagner & Dr. med. Hermann Wagner<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Balu</strong></h2></h3><p>Frauchen: Lisa-Maria Reitinger<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Hoshi vom Donaupalast</strong></h2></h3><p>Lebt bei Familie Krengel<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Dscheany</strong></h2></h3><p>Frauchen: Tanja aus Esslingen<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Apoll, Ziva und Nala</strong></h2></h3><p>Frauchen: Susanne Wunderwald<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Lea</strong></h2></h3><p>Frauchen: Julia Bauer<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Sammy</strong></h2></h3><p>Frauchen: Fergie Nwosu<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Maja</strong></h2></h3><p>Lebt bei Familie Klenk<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Freddy</strong></h2></h3><p>Herrchen: Patrick Ahl<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Dax</strong></h2></h3><p>Frauchen: Julia Zimmermann<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Hailey & Lou</strong></h2></h3><p>Frauchen: Stefanie Schurr<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Lea</strong></h2></h3><p>Frauchen: Karin Pfäffle<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Luzie</strong></h2></h3><p>Frauchen: Franziska Siegl<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Emma</strong></h2></h3><p>Frauchen: Christina Besemer<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Sümsük</strong></h2></h3><p>Herrchen: Emre Bayrak<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Nala</strong></h2></h3><p>Frauchen: Tina Bauer<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Muck</strong></h2></h3><p>Lebt bei Brigitte & Wolfgang Walz<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Nele von der Geistermühle</strong></h2></h3><p>Frauchen: Renate Friederich<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Brinkley</strong></h2></h3><p>Lebt bei Claudia & Bernhard Spieth<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Bonito</strong></h2></h3><p>Frauchen: Doris Scherer<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Diva</strong></h2></h3><p>Lebt bei Angelique Rüsseler & Heiko Beckmann<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Louis</strong></h2></h3><p>Herrchen: Andreas Weise<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Maja</strong></h2></h3><p>Frauchen: Charlene Smith<br /></p></section><section><h3>Balu </h3><p>Herrchen:Christian aus Neuhausen a.d.Fildern<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Harley-Blue</strong></h2></h3><p>Frauchen: Melissa Molina<br /></p></section><section><h3><h2><strong>Sunny</strong></h2></h3><p>Lebt bei Lisa, Ulrich & Karin Steiner<br /></p></section>

Liste erstellt mit Riddle