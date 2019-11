Auf der Stuttgarter Heimtiermesse Animal findet die Weltmeisterschaft im Dogdance statt. Internationale Topteams der Zwei- und Vierbeiner treten gegeneinander an. Wir haben das deutsche Team vor dem Beginn mit der Kamera besucht.

Stuttgart - „Heelwork to music“ und „Freestyle“ heißen die zwei Kategorien, in denen sich die insgesamt 120 sechs-beinigen Teams am Wochenende in Stuttgart messen. Auf einem Areal von 500 Quadratmeter Fläche findet die Weltmeisterschaft im sogenannten Dogdance statt.

Choreografien und Tricks

Die Zuschauer können artistische Tricks erwarten, die die Teams aus Mensch und Tier einstudiert haben. „Dabei geht es darum ein möglichst harmonisches Bild abzugeben und verbunden mit einer Choreografie auch eine Geschichte zu erzählen“, sagt Matthias Beirer, der mit seiner 10-jährigen Terrierhündin Mila für das deutsche Team in der Kategorie Freestyle starten wird.

Getanzt wird im Atrium

Die Dogdance Weltmeisterschaft findet im Atrium des Messegeländes statt. Besucher können Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag/ Sonntag 09:00 bis 18:00 Uhr den Wettkampf verfolgen. Wir haben noch vor offiziellem Beginn das Deutsche Team mit der Kamera besucht.