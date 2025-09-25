Hundesteuer in Filderstadt: In Filderstadt gibt es immer mehr Hunde – und die sollen bald auch mehr kosten

Die Stadt Filderstadt plant, die Hundesteuer zu erhöhen. Das Halten eines Hundes soll künftig 144 statt bislang 120 Euro im Jahr kosten. Was zahlt man anderswo?
Hundehalterinnen und -halter in Filderstadt sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Die Stadt plant eine Erhöhung der Hundesteuer. Bislang werden für einen Hund 120 Euro pro Jahr fällig – dieser Steuersatz gilt seit Anfang 2010 – ab dem 1. Januar 2026 sollen es 144 Euro sein. Hält eine Person mehrere Hunde, so soll jedes weitere Tier das Doppelte des Steuersatzes kosten, also 288 Euro. Weiterhin ein Jahr lang steuerbefreit bleiben sollen Hunde aus dem örtlichen Tierheim. Ebenfalls auf Antrag steuerbefreit beziehungsweise -reduziert sollen Blinden-, Such- oder Jagdhunde bleiben, allerdings, und auch das ist neu, sollen diese Vorzüge mitunter nur für jeweils einen Hund gelten. Eine Ausnahme bilden sogenannte Kampfhunde. Welche Rassen für die Stadt Filderstadt unter diesen Begriff fallen, ist in der Satzung festgehalten. Das Halten von Pitbull-Terriern, Bordeaux-Doggen oder Mastiffs kostete bislang 840 Euro pro Jahr, daran soll sich auch künftig nichts ändern.