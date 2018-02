Hundesport in Ludwigsburg Immer der Nase nach

22. Februar 2018

Personensuche als Freizeitsport, der die Hund-Halter-Bindung stärkt und die Vierbeiner auslastet: Unterwegs mit Hobby-Mantrailern in Ludwigsburg.





Ludwigsburg - Rocky hat es eilig. Im Zickzack rast der wuchtige, braun-weiß gescheckte American-Bulldog-Rüde die Straße entlang. Seine Besitzerin Daniela Rapp muss Vollgas geben, um mitzukommen. Dann macht Rocky einen spontanen Schwenk zur Seite, hinter eine Litfaßsäule, und springt an einer schmalen Frau hoch. Die wusste immerhin, was auf sie zukommt: Birgit Reichert hatte sich absichtlich dort verborgen. Rocky sollte sie finden – und ist erfolgreich gewesen. Klar, dass jetzt ein Leckerli für ihn fällig ist.

Die Handvoll Menschen in Leuchtwesten, die wirkt, als spiele sie mit ihren Hunden zwischen den Gewerbeschluchten der Grönerstraße eine Art Verstecken, dessen Choreografie geheimen Regeln folgt, zieht die Blicke auf sich. Nicht jedem Passanten ist die Gruppe geheuer, und mancher Hund wirkt nicht gerade wie ein Schmusetier. Aber der Schein trügt. Die Hunde sind freundliche Seelen – und in wichtiger Mission unterwegs. Sie arbeiten daran, gute Personenspürhunde zu werden – im Fachjargon Mantrailer.

Schuppen-Schnuppern auf dem Weg zum Erfolg

Die eigentlich für die Vermisstensuche, Rettungs- oder Polizeiarbeit eingesetzte Aufspürmethode gewinnt auch als Freizeitbeschäftigung an Bedeutung. „Es ist eine sinnvolle und artgerechte Möglichkeit, einen Hund zu beschäftigen“, sagt die Verhaltenshundetrainerin Conchita Garcia aus Bietigheim-Bissingen. Sie ist Überzeugungstäterin: Ihren Beruf als OP-Fachkrankenschwester hängte sie an den Nagel, ließ sich zur behördlich geprüften Ausbilderin nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes schulen und sattelte die Fachweiterbildung als Mantrailing-Instructor drauf. Eine Weile war sie auch im Rettungsdienst tätig, fand das als junge Mutter aber zu stressig.

Mantrailing macht sich den herausragenden Geruchssinn von Hunden zunutze. Aus einer Unmenge von Gerüchen können sie den individuellen Duft einer einzelnen Person herausfiltern. Eine phänomenale Gabe, wie Garcia findet. „Parfum, Schweiß, Knoblauch: Unser Individualgeruch ist nicht immer eine appetitliche Mischung“, sagt die Trainerin lachend. „Wenn wir unterwegs sind, hinterlassen wir Unmengen von Hautschuppen.“ Anhand dieser Schuppen könne ein Hund die gesuchte Person finden. „Das Riechen müssen wir mit den Hunden nicht üben, das können sie millionenmal besser als wir. Wir üben das Verfolgen.“ Am liebsten tun die Mantrailer das in Industriegebieten. Dort lockt so viel geruchliche, optische und akustische Ablenkung, dass die Personensuche eine doppelte Herausforderung ist: Sie erfordert höchste Konzentration. Der aparten Hündin auf der anderen Straßenseite hinterherträumen oder kurz an einer spannenden Markierung schnuppern: Solche Interessen müssen beim Trail zurückstehen.

Das richtige Arbeitsgeschirr gehört dazu

Außer Daniela Rapp und Rocky sind an diesem frostigen Tag Sarah Busch mit Cara, einem Cane Corso, Hannah Klumpp mit der Labrador-Hündin Emma, Birgit Reichert mit Schäfer-Mischling Maja und Nils Weber mit dem Richback-Labrador-Mischling Newton am Start. Conchita Garcia hat ihren Vizsla-Mischling Macho dabei. Alle eint, dass ihre Vierbeiner Jagd- oder Hüterassen entstammen und ordentlich Bewegung und Beschäftigung brauchen. „Wenn solche Hunde nicht ausgelastet sind, kommen sie auf dumme Gedanken“, sagt Garcia. Das könne etwa üble Folgen für die Wohnungseinrichtung haben. Die Trainerin betont aber, dass sich im Prinzip jede Rasse für das Mantrailing eigne. Nur zu alt sollte der Hund nicht sein.