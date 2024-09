Hundeschwimmtag im Rems-Murr-Kreis: Tierischer Badespaß im Stettener Bädle

10 Ab ins Wasser! Die Hunde hatten beim Badetag ihren Spaß. Foto: Gottfried / Stoppel

Der letzte Öffnungstag im kleinen Freibad an der Frauenlandstraße gebührt traditionell den Vierbeinern. Am sonnigen Samstagvormittag fanden dort nicht nur die Hunde, sondern auch deren Halter das Glück hüben und drüben am Beckenrand.











Ein bisschen nass muss sein! Labby Lou ist die Erste, die um kurz nach elf mit einem Riesensatz ins kühle Nass springt und den Hundebadetag in Stetten eröffnet. Ihr Herrchen Richard Thurow-Balg musste anfangs noch etwas nachhelfen und warf kurzerhand seinen Schlappen ins Becken. „Lou braucht immer etwas Motivation, um ins Wasser zu gehen – egal ob am Meer in Spanien, an der Rems oder hier.“ Die dreijährige Labrador-Dame ließ sich nicht lange bitten, sprang und rettete nicht nur den Schlappen, sondern auch noch etliche Bälle ihrer Artgenossen. „Der Badetag ist eine super Idee, wir sind das erste Mal hier, da kann sich der Hund richtig auspowern.“