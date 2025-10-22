Hunderte prominente Unterzeichner: Prinz Harry und Herzogin Meghan fordern Verbot von KI-Superintelligenz

Hunderte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus aller Welt haben am Mittwoch eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich gegen den Einsatz von KI-Superintelligenz aussprechen - darunter auch Herzogin Meghan und Prinz Harry.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) zählen zu den prominenten Unterstützern einer Initiative gegen den Einsatz von KI-Superintelligenz. Der Aufruf, der am Mittwoch von Nobelpreisträgern, ehemaligen Militärführern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens weltweit unterzeichnet wurde, fordert ein Verbot von Forschung, die zur Entwicklung von Maschinen führen könnte, die intelligenter sind als Menschen.