Hundefleischhandel in Asien: Welpenmast in Vietnam: Wo Hunde durch die Hölle gehen

In Vietnam gelten Hunde als Delikatesse. Was sie erleiden, bevor sie auf dem Teller landen, ist die Hölle. Aber manche Händler wenden sich von dem grausigen Business ab - auch aus Angst vor Tollwut.

Hanoi - Fast liebevoll streichelt Tran Minh Hau einen hellbraunen Hundewelpen. Es ist das letzte Mal, er wird das Tier nicht wiedersehen. Aber statt zum Schlachthof und in den Kochtopf geht es für das Hundekind in ein Tierheim - in der Hoffnung, adoptiert zu werden und doch noch eine Chance auf ein würdiges Leben zu haben. Ein solches Happy End ist im brutalen Hunde- und Katzenfleischhandel Vietnams aber noch die große Ausnahme.

Tierschützer der Organisation Humane Society International (HSI) haben Hau überzeugen können, sein Business - eine sogenannte "Welpenmastfarm" - zwei Stunden nördlich der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi aufzugeben. Dafür bekommt er eine finanzielle Förderung, umgerechnet mehr als 7000 Euro, wie HSI-Expertin Lola Webber sagt. Das ist viel Geld in dem südostasiatischen Land und genug, um sich etwas Neues aufzubauen.

Fünf Millionen Hunde pro Jahr

"Das Ernten von Bohnensprossen und Süßkartoffeln wird viel friedlicher sein, als Welpen für die Schlachtung zu mästen", zitierte HSI einen anderen Farmer, der ebenfalls aus dem schaurigen Geschäft aussteigen will. "Und es ist viel besser für meine mentale Gesundheit, da ich weiß, dass ich kein Leid verursache." 35 Hunde können die Aktivisten an diesem Tag auf der Farm von Tran Minh Hau befreien - und auf einer weiteren Farm gleich noch mal so viele.

Nach Schätzungen der Tierschutzorganisation Vier Pfoten werden in Vietnam jährlich mindestens fünf Millionen Hunde und eine Million Katzen für den menschlichen Verzehr geschlachtet. Auch in anderen Ländern wie China und Südkorea blüht das Geschäft.

Die nordvietnamesische Provinz Thai Nguyen, in der Hau lebt, ist ein Hotspot dieses Handels - eines Geschäfts, dessen grausige Details jedem Tierfreund einen Schauer über den Rücken jagen. Denn bevor die Vierbeiner sterben, gehen sie fast immer durch die Hölle.

Sogar Haustiere werden gestohlen

Oft werden Streuner auf den Straßen mit Giftködern, schmerzhaften Elektroschockern oder Seilen gefangen. Andere werden nach HSI-Angaben in Lastwagen und Bussen aus umliegenden Ländern wie Kambodscha eingeschmuggelt. Aber auch vor Haustieren machen die Händler keinen Halt. Als Reaktion haben wütende Dorfbewohner schon Hundediebe ermordet.

"Geliebte Haustiere werden ihren Familien gestohlen, Hunde geschlagen und in enge Käfige gezwängt, um Hunderte von Kilometern transportiert zu werden, dann setzt man ihnen das Messer an die Kehle oder sticht es ihnen ins Herz, vor den Augen anderer Hunde", beschreibt die Organisation Animal Asia auf ihrer Webseite das Martyrium. "Jeder Aspekt des Handels ist mit extremer Grausamkeit verbunden."

Um Kontrollen zu entgehen, schmuggeln Händler die Tiere unter anderem im Gepäckraum von Reisebussen zum Zielort, heißt es in einem neuen Bericht von "Vier Pfoten". Sie werden dabei so eng zusammengepfercht, dass sie kaum Luft bekommen. Geschweige denn, sich bewegen können.

Viele sind am Ende der Reise erstickt, andere an Dehydrierung oder Hitzschlag gestorben. "Was wir bei unserer Untersuchung gesehen haben, ist an Grausamkeit gegenüber Haustieren kaum zu übertreffen", schreiben die Tierschützer.

Was geschieht auf den Mastfarmen?

"Puppy fattening farms" (Welpenmastfarmen) sind eine Art Zwischenstation. Hier werden kleine Hunde auf den späteren Verzehr vorbereitet - schließlich müssen sie ein paar Kilos auf die Waage bringen, um die Gaumen der Endkunden in Restaurants oder an Imbissständen zu erfreuen. Als "thịt chó" wird die Spezialität dort angepriesen, Vietnamesisch für Hundefleisch.

Auf den Farmen siechen die Tiere in kleinen Betonzwingern oder Käfigen dahin, während sie mit Reisbrei und Schweinehirn gefüttert werden. Groß und kräftig sollen sie werden, damit am Ende die Kasse klingelt. Bis zu 2,5 Millionen Vietnamesische Dong (rund 90 Euro) kann ein Tier einbringen.

Etwa vier Monate blieben die Hunde durchschnittlich bei Hau. "Ich hatte jedes Mal Mitleid, wenn ich sie dann in den Handel geschickt habe", erzählt der 35-Jährige. "Ich habe ja jeden Tag Zeit mit ihnen verbracht, und mit der Zeit sind wir uns näher gekommen." Früher habe er selbst Hundefleisch gegessen, gibt er zu, aber er habe mittlerweile damit aufgehört.

Angst vor Ausbreitung der Tollwut

Neben der Qual der Tiere gibt es noch eine weitere Sorge: Der unkontrollierte Massentransport ungeimpfter Tiere unter stressigen und unhygienischen Bedingungen erhöht das Risiko von Zoonosen. Gehirnproben von Hunden auf Schlachthöfen wurden zuletzt positiv auf das Tollwutvirus getestet.

Die Regierung befürchtet eine Ausbreitung der Krankheit und erließ vor einigen Monaten eine Richtlinie, in der die lokalen Behörden angewiesen wurden, Tollwutprävention und -kontrolle strikt umzusetzen. HSI-Experte Quang Nguyen sagt: "Der Handel mit Hundefleisch in Vietnam ist nicht nur eine Katastrophe für den Tierschutz, sondern auch unvereinbar mit den Bemühungen zur Ausrottung der Tollwut bei Hunden."

Tierschützer und Behörden arbeiten zusammen

Die Organisation hat mittlerweile mit mehreren Lokalregierungen Vereinbarungen getroffen, um Unternehmen vom Handel mit Hunde- und Katzenfleisch abzubringen sowie Tollwutimpfungen und Aufklärungskampagnen zu fördern. Ziel ist es, den Konsum in den bisherigen Hochburgen irgendwann komplett zu unterbinden.

Farmer Hau konnten sie bereits überzeugen. "Ich möchte nicht länger im Hundefleischhandel tätig sein", sagte er. "Ich weiß um die Gefahren von Tollwut und anderen Krankheiten - und ich möchte das weder für meine Familie noch für meine Gemeinde."