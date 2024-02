Hundeattacke in Schallstadt: Vier Rottweiler greifen Frau an und verletzen sie schwer

Vier Rottweiler greifen Frau an und verletzen sie schwer

Hundeattacke in Schallstadt

1 Der Halter der vier Rottweiler bemerkte den Vorfall und trennte die Tiere von der Frau. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/OTTO, INGO

Eine Frau ist im baden-württembergischen Schallstadt von vier Rottweilern angefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte, bissen die Tiere die 48-Jährige am Dienstagabend beim Verlassen eines Grundstücks, wo sie auf einem ummauerten Innenhof frei umherliefen. Der Halter bemerkte den Vorfall demnach und trennte die Tiere von der Frau.