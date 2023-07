Die inneren Wunden sind am schlimmsten

Hundeattacke in Esslingen

Im Sommer wurde in Esslingen eine 59 Jahre alte Frau von einem Hund gebissen und böse verletzt. Der Vorfall belastet sie immer noch sehr.









Esslingen - Die schweren Bisswunden an ihrem Bauch und rechten Unterarm sind inzwischen äußerlich verheilt, zurück bleiben jedoch Narben – besonders seelische. Der Tag, an dem Martina (Name von der Redaktion) von einem Mischlingsrüden angefallen wurde, veränderte ihr Leben. Sie verbrachte zwei Wochen im Krankenhaus und wurde operiert. Mehr als einen Monat lang war die Esslingerin auf den Sozialdienst angewiesen, weil sie aufgrund ihrer Verletzungen im Haushalt allein nicht zurechtkam. Zweieinhalb Monate hat es gebraucht, bis sie sich wieder vor die Tür traute. Vielleicht für immer wird die panische Angst bleiben, die sie seitdem vor Hunden hat – egal wie groß sie sind.