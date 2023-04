1 Hundebisse können gefährlich sein. Foto: dpa

Auch angeleinte Hunde können angreifen. Diese schmerzhafte Erfahrung musste eine 65-Jährige machen, die am Karsamstag im Brandholz bei Bietigheim-Bissingen unterwegs war und unvermittelt gebissen wurde.









Eine 65-jährige Frau wurde am Karsamstag im Waldgebiet Brandholz bei Bietigheim-Bissingen unvermittelt von einem Hund attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau dort gegen 10.30 Uhr mit ihrem Ehemann unterwegs und begegnete einer bislang unbekannten Frau mit Hund an der Leine und Handy am Ohr. Die Hundehalterin ließ das Paar passieren, die 65-Jährige bedankte sich daraufhin. Irgendetwas daran hat dem Hund aber wohl nicht gefallen; jedenfalls sprang er die Frau an und biss sie in den Oberarm. Die Hundehalterin zog den Vierbeiner zurück und entschuldigte sich, drehte sich dann aber weg. Die 65-Jährige erstattete nachträglich Anzeige bei der Polizei.

Vermutlich handelte es sich um eine Bulldogge

Nun sucht die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen fahrlässiger Körperverletzung nach der Unbekannten mit dem bissigen Hund. Sie soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und schlank sein, hat lange blonde Haare und trug eine schwarze Jacke und graue Jeans. Der Hund ist vermutlich eine amerikanische Bulldogge. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 41 / 1 89 oder per E-Mail unter ludwisburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.