Hunde in Rutesheim malträtiert: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung der Tatverdächtigen

Im Fall von zwei Frauen, die bereits am 18. März in der Rutesheimer Förstlestraße auf zwei Hunde eingeschlagen haben, hat die Polizei nun eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Im Fall der beiden Frauen, die bereits am 18. März in Rutesheim auf drei Hunde eingeschlagen haben sollen, liegt der Polizei nun eine detailliertere Personenbeschreibung vor. Die Frau, die mit zwei Hunden unterwegs war, soll etwa 35 Jahre alt sein, mit etwas kräftiger Statur und blond gefärbten Haaren. Sie soll einen hellen Kapuzenpullover mit Aufschrift getragen haben. Die beiden Hunde sollen groß, einer von ihnen schwarz-weiß gewesen sein.

Die zweite Frau hatte einen größeren schwarzen Hund dabei und soll 40 bis 45 Jahre alt sein. Sie wird als schlank, etwa 1,65 Meter groß mit dunklen, längeren Haaren beschrieben. Sie soll eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Hinweise gehen telefonisch an: 0 70 31/13 26 70 oder per E-Mail an: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de.