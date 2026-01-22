Hunde im Kreis Böblingen: In dieser Gemeinde zahlen Halter eines Kampfhundes am meisten Steuern

Abschreckung oder reine Einnahmequelle? Die Hundesteuer für Listenhunde sorgt im Kreis Böblingen für große Unterschiede. Eine Gemeinde sticht besonders hervor.
Wer im Kreis Böblingen einen sogenannten Kampfhund hält, spürt die kommunalen Unterschiede deutlich im Geldbeutel. Die finanzielle Belastung für Frauchen und Herrchen fällt, je nachdem wo sie zu Hause sind, sehr unterschiedlich aus. In der Stadt Böblingen zahlen Halter für ihren Kampfhund 360 Euro Hundesteuer im Jahr – ein Betrag, der seit 2017 unverändert ist. Ganz anders in Schönaich: dort zahlen Hundehalter seit diesem Jahr 1000 Euro für einen als gefährlich eingestuften Hund.