Hunde im Gerichtssaal

Ein Hund zu Füßen eines Zeugen kann helfen, dass Täter verurteilt werden. Für Hund und Mensch in der Prozessbegleitung gibt es nun erstmals ein Qualifizerungstraining.
Einer der Schlüsselmomente für die psychosoziale Prozessbegleiterin Franka Holl war, als ein Kind zu ihr sagte: „Richter sind ja auch Menschen.“ Sie arbeitet bei der gemeinnützigen GmbH Prävent Sozial, die schon seit längerem Hunde zur Prozess- und Vernehmungsbegleitung einsetzt, die „Mutmacher“ heißen die vierbeinigen Helfer. Der Satz des Kindes hat ihr viel bedeutet: Denn er kam, als der Richter den Hund begrüßte und mit diesem sprach. Für das Kind eine schwierige Situation, denn es musste als Opfer in einem Fall aussagen, bei dem ihm Gewalt widerfahren war. Da habe es enorm geholfen, als das Kind in dem Mann in schwarzer Robe mehr sah als eine Gestalt, die hoch über ihr sitzt und unnahbar wirkt.