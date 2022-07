Stuttgarter Flughafen Schwäbische Beruhigung statt Chaos

Während andernorts Reisende zum Sommerferienbeginn stundenlang in Warteschlangen ausharren, geht es am Stuttgart Airport bisher vergleichsweise gemütlich zu. Das soll laut der Geschäftsführung auch so bleiben. Die Nagelprobe folgt in vier Wochen.