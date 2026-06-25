Nach dem überraschend warmherzigen "Superman" (2025) von US-Regisseur James Gunn (59) steht nun die nächste Kryptonierin im Zentrum des neuen DC-Universums: Kara Zor-El alias Supergirl. Der australische Regisseur Craig Gillespie (58, "I, Tonya", "Cruella") macht aus der Comicvorlage "Supergirl: Woman of Tomorrow" keinen gewöhnlichen Superheldenfilm, sondern eine Mischung aus Space-Western, Roadmovie und Coming-of-Age-Geschichte. Das Ergebnis ist ein ungewöhnlicher, emotionaler und visuell beeindruckender Blockbuster.

Superman hatte Glück, Supergirl erlebte schweren Schicksalsschlag Schon früh wird deutlich, dass Kara nicht einfach die weibliche Version von Superman sein soll. Während Clark Kent auf der Erde in einem liebevollen Umfeld aufwuchs und seine Superman-Kräfte als Geschenk begreift, trägt Kara die Narben ihrer Vergangenheit sichtbar mit sich herum. Sie hat den Untergang Kryptons miterlebt, ihre Eltern und Freunde verloren und kämpft bis heute mit Schuldgefühlen und Orientierungslosigkeit. Diese Erfahrungen prägen jede ihrer Entscheidungen und verleihen der Figur eine Verletzlichkeit, die sie zugleich nahbar und faszinierend macht.

Milly Alcock (26, "House of the Dragon") erweist sich dabei als Glücksgriff. Die australische Schauspielerin bringt genau jene Mischung aus Härte, Unsicherheit und Trotz mit, die diese Version der Superheldin benötigt. Ihre Kara ist schlagfertig, impulsiv und oftmals selbstzerstörerisch. Gleichzeitig gelingt es Alcock, hinter der rauen Fassade immer wieder die Einsamkeit einer jungen Frau sichtbar zu machen, die ihren Platz im Universum sucht. Gerade auch in den ruhigeren Momenten überzeugt ihre Darstellung.

Krem als Ziel: Die eine braucht ein Gegengift, die andere will Rache

Die Handlung orientiert sich eng an der Vorlage von US-Autor Tom King (47) und der brasilianischen Comic-Künstlerin Bilquis Evely (35). Auf ihrem Weg durch die Weiten des Alls begegnet Kara der jungen Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley, 14), deren Familie von dem skrupellosen Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts, 48) ermordet wurde. Getrieben vom Wunsch nach Rache sucht das Mädchen Unterstützung bei ihrer Jagd auf den Täter. Was nach einer klassischen Vergeltungsgeschichte klingt, entwickelt sich jedoch zunehmend zu einer Erzählung über Verlust, Verantwortung und die Frage, ob Gewalt jemals wirklich Frieden bringen kann.

Eve Ridley liefert als kleine Ruthye mit dem großen Schwert eine beeindruckend reife Leistung ab. Die Dynamik zwischen ihr und Alcock bildet das emotionale Herzstück des Films. Beide Figuren spiegeln sich gegenseitig: Ruthye steht an jenem Punkt, an dem Kara einst selbst war, während Kara in dem Mädchen die Möglichkeit erkennt, einen anderen Weg einzuschlagen als sie selbst. Aus dieser Konstellation entstehen starke Szenen des Films, die oft ganz ohne spektakuläre Effekte auskommen.

Matthias Schoenaerts überzeugt als Krem mit einer bedrohlichen Präsenz. Sein Bösewicht ist kein überzeichneter Welteroberer, sondern ein brutaler Opportunist, dessen Grausamkeit in einer extrem männerdominierten Umgebung gerade deshalb so erschreckend wirkt. Noch mehr Begeisterung dürfte allerdings Jason Momoa (46) auslösen. Sein Debüt als leicht irrsinniger Lobo (DC-Comicfigur) fällt zwar vergleichsweise kurz aus, hinterlässt aber Eindruck. Momoa verkörpert den intergalaktischen Kopfgeldjäger mit sichtbar großer Freude und liefert genau die Mischung aus Chaos, Arroganz und schwarzem Humor, die Fans der Figur erwarten dürften.

Die lange Liste des Stunt-Teams

Dennoch kommen Fans großer Science-Fiction-Action-Abenteuer voll auf ihre Kosten. Gillespie nutzt die Reise durch die Galaxis, um eine Vielzahl unterschiedlicher Welten zu präsentieren. Von heruntergekommenen Raumhäfen über bizarre Alien-Kneipen bis hin zu verwüsteten Planeten entsteht ein Universum, das größer wirkt als die bislang gezeigten Schauplätze des neuen DC-Kosmos. Einige dieser Orte erinnern an Science-Fiction-Filme wie "Guardians of the Galaxy" (2014) von Regisseur James Gunn.

Besonders positiv fällt dabei auf, dass die Produktion nicht ausschließlich auf digitale Effekte setzt. Zahlreiche Kreaturen wurden mit Animatronics umgesetzt, viele Schauplätze entstanden als reale Kulissen. Diese Herangehensweise verleiht dem Film eine spürbare physische Präsenz und sorgt dafür, dass sich die fremden Welten tatsächlich bewohnt anfühlen. Auch die Actionsequenzen profitieren davon. Sie sind dynamisch inszeniert, verlieren aber nie den Bezug zu den Figuren. Entsprechend lang ist im Abspann die Liste des Stunt- und Kostüm-Teams.

Krypto als Welpe

War Supergirls Hund Krypto in "Superman" noch der heimliche Star, ist er hier eine der Triebfedern des Films. Denn als er schwer verletzt wird, macht sich Frauchen auf die Suche nach dem Gegengift - das um Krems Hals baumelt. Der weiße und höchst unerzogene Superhund sorgt nicht nur für zahlreiche humorvolle Momente, sondern übernimmt auch eine zentrale emotionale Funktion. Karas Beziehung zu ihm macht deutlich, wie sehr diese Heldin noch immer an ihrer verlorenen Heimat hängt. Was dort passiert ist, erfährt das Kinopublikum in Rückblenden - Krypto ist hier noch ein Welpe.

Wer eine klassische Heldengeschichte erwartet, könnte von Karas Fehlern und Widersprüchen überrascht werden. Gerade darin liegt jedoch der Reiz des Films. "Supergirl" interessiert sich weniger für die Frage, wie eine Heldin die Galaxis rettet, sondern dafür, wie sie mit ihren eigenen Wunden lebt. Der Film erzählt von Trauer, Schuld, Freundschaft und Selbstfindung, ohne dabei seine spektakuläre Science-Fiction-Kulisse zu vernachlässigen. Gillespies Supergirl fühlt sich ähnlich menschlich an wie Gunns Superman - beide machen Lust auf mehr.

Fazit

"Supergirl" ist nicht nur ein gelungener Einstand für Kara Zor-El im neuen DC-Universum, sondern zugleich ein starker Superheldenfilm mit jeder Menge Action und Science-Fiction. Mutig, emotional und visuell eindrucksvoll erzählt der Film die Geschichte einer Heldin mit abgerocktem Parka, schlammigen Boots und ungekämmten Haaren statt rotem Miniröckchen und Overknee-Stiefeln, die ihren eigenen Weg finden muss.

Herausragend sind auch die junge Eve Ridley und Hollywood-Schwergewicht Jason Momoa, ganz zu schweigen von den herzerwärmenden Gastauftritten von Cousin Clark Kent/Superman (David Corenswet, 32).