Kara Zor-El sucht im neuen DC-Universum ihren Platz zwischen Trauer, Schuld und galaktischen Abenteuern. "Supergirl" verbindet Space-Western, Roadmovie und Superhelden-Action zu einem überraschend emotionalen Blockbuster - inklusive Szenendieb Krypto.
Nach dem überraschend warmherzigen "Superman" (2025) von US-Regisseur James Gunn (59) steht nun die nächste Kryptonierin im Zentrum des neuen DC-Universums: Kara Zor-El alias Supergirl. Der australische Regisseur Craig Gillespie (58, "I, Tonya", "Cruella") macht aus der Comicvorlage "Supergirl: Woman of Tomorrow" keinen gewöhnlichen Superheldenfilm, sondern eine Mischung aus Space-Western, Roadmovie und Coming-of-Age-Geschichte. Das Ergebnis ist ein ungewöhnlicher, emotionaler und visuell beeindruckender Blockbuster.