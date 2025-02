Hund in Stuttgart aufgegriffen: Wieso sucht niemand nach Dackel Friedrich?

Parken in Stuttgart Gib es bald in ganz Stuttgart ein Parkraummanagement?

In fünf weiteren Wohnquartieren der Landeshauptstadt gilt von 1. Mai an die Anwohnerparkregelung. Das Fraktionsbündnis SÖS/Die Linke fordert jedoch so schnell wie möglich eine Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet.