Kaum angekommen, ist Hund Lino in der neuen Heimat Eltingen verschwunden. Seit Tagen sucht die Familie Klein verzweifelt. Sie bittet um Hinweise – warnt aber vor Fangversuchen.

Douglas Klein ist sichtlich aufgewühlt und voller Sorge: „Ich hoffe einfach, es passiert ihm nichts.“ Denn am vergangenen Samstag verschwand Hund Lino aus dem Haus der Familie in Leonberg-Eltingen. An diesem Tag, etwa eine Stunde zuvor, hatten sie ihn frisch adoptiert nach Hause gebracht. In einem unaufmerksamen Moment habe die zweijährige Tochter das Gartentor geöffnet – schon sei Lino weg gewesen, erzählt der Vater. Lino sei völlig fremd in seiner neuen Umgebung gewesen: „Er kennt uns ja nicht, hat eher Angst und hört auch nicht.“

Schnell mobilisierte die junge Familie Unterstützung bei der Suche. Nachbarn, Freunde und auch Bekannte aus dem Kindergarten beteiligen sich. „Es ist Wahnsinn, wie jeder mithilft“, sagt Douglas Klein. Flyer wurden verteilt, über eine Whatsapp-Gruppe senden die Helfer Updates über Linos vermuteten Standort.

Hund Lino war auch schon in der Nähe des Engelbergtunnels

Mehrfach wurde der kleine braune Podenco-Mix bereits in verschiedenen Stadtteilen gesichtet. „Auch in Richtung Engelbergtunnel war er unterwegs, aber zum Glück ist er dann umgekehrt“, erzählt Douglas Klein.

Unterstützung erhielt die Familie bei der Suche von einer Expertin, die auf einen Facebook-Aufruf reagierte. Gemeinsam mit ihr stellten sie im Garten Hundefallen auf – für den Fall, dass Lino dorthin zurückkehrt.

Entlaufener Hund in Leonberg: Nicht versuchen, ihn zu fangen

Wichtig sei nun vor allem eines, wenn man den Hund sehe: Abstand halten. „Bitte nicht auf ihn zugehen, ihn rufen oder versuchen, ihn einzufangen“, appelliert Klein. Denn Lino sei stark verängstigt, jede Annäherung könne ihn weiter in Panik versetzen.

Stattdessen sollten eventuelle Sichtungen mit genauer Ortsangabe, Uhrzeit und Laufrichtung des Tieres gemeldet werden. Hinweise nimmt die Familie unter den mobilen Telefonnummern 01573 / 368 86 58 oder 0176 / 89 09 65 05 entgegen. Zuletzt wurde der Hund in der Nähe des Sportrestaurants Neuwirtshaus gesehen – rund 14 Kilometer von seinem neuen Zuhause entfernt.