Kaum angekommen, ist Hund Lino in der neuen Heimat Eltingen verschwunden. Seit Tagen sucht die Familie Klein verzweifelt. Sie bittet um Hinweise – warnt aber vor Fangversuchen.
Douglas Klein ist sichtlich aufgewühlt und voller Sorge: „Ich hoffe einfach, es passiert ihm nichts.“ Denn am vergangenen Samstag verschwand Hund Lino aus dem Haus der Familie in Leonberg-Eltingen. An diesem Tag, etwa eine Stunde zuvor, hatten sie ihn frisch adoptiert nach Hause gebracht. In einem unaufmerksamen Moment habe die zweijährige Tochter das Gartentor geöffnet – schon sei Lino weg gewesen, erzählt der Vater. Lino sei völlig fremd in seiner neuen Umgebung gewesen: „Er kennt uns ja nicht, hat eher Angst und hört auch nicht.“