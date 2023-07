1 Die Hochrisikogrätsche war eine der am häufigsten diskutierten Szenen des Spiels bei der EM 2021. Foto: dpa/Christian Charisius

Der BVB-Verteidiger Mats Hummels hat über das Rekordangebot für den französischen Superstar Kylian Mbappe gescherzt und dabei Bezug auf sein halsbrecherisches Tackling bei der EM 2021 genommen. Die Einzelheiten.









Das 300-Millionen-Euro-Angebot des saudischen Fußballclubs Al-Hilal für Kylian Mbappé hat Ex-Weltmeister Mats Hummels ein wenig neidisch gemacht. „Gleicher Lohn für die Jungs, die tackeln und getackelt werden“, scherzte der BVB-Verteidiger am Dienstag auf Twitter und spielte damit auf eine brenzlige Abwehrsituation bei der Europameisterschaft 2021 an. Der 34-Jährige postete ein Video des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Frankreich dazu, in dem er gegen den französischen Fußball-Star von hinten zur Grätsche ansetzt und ihm den Ball wegnimmt. Die Hochrisikogrätsche war eine der am häufigsten diskutierten Szenen des Spiels. Verloren hatte die deutsche Elf damals trotzdem - ausgerechnet nach einem Eigentor von Hummels.